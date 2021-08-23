一個月才工作15天？她抖出「神仙職業」 眾驚：月收52K
現在大學畢業大多的起薪是23K，如果待遇比較好一點的公司，甚至25K起跳。不過每個職業的起薪其實不太相同，有的可能休假很多天，薪水也很高。近日有網友在網路論壇討論自己月休16天，且月薪竟然可領52K，其職業曝光之後，引發不少網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 11:30:28
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「月休16天，月薪52K」的貼文「畢業三年多，覺得台灣有很多工作薪資低，假又少，身為一個管樂老師，一週工作三天，剛好工作都集中在這三天，工作的時數加上交通來回的時間大約一天9小時，月薪52K左右。」
不料網友看到貼文後，紛紛表示「知足」、「假抱怨真炫耀嗎」、「反串文吧，實則炫耀」、「一堆人加班加到死都不一定有52K，真的是炫耀文」、「一個月竟然只要工作15天嗎＝＝管樂老師有這麼好賺喔」。
不過有網友認為，其實原PO的薪資有點低，「建議原po換工作因為你這種薪水到外面是會被嫌棄的，加油」、「真的蠻少的欸，原po、這樣沒年終，沒獎金的不過有多時間可以投資」、「老實說有點少，跟你一樣月休9朝九晚五，但月薪10萬，自己工作喜歡就好不用跟人比」、「嫌少就換工作啊」。（實習編輯：歐雅如）