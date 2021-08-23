月薪46K「4年存百萬」！他26歲就買房　秘訣曝：比租屋省

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他解釋，就算為了存錢但平日仍有社交活動，「每年出國一次，喜歡吃燒烤、玩桌遊、射飛鏢」，不過4年下來還是存了110萬左右。他坦言，自己很少買昂貴的衣物或配件，也不會常跑出國，「我不是說購買名牌或常出國旅遊不好，畢竟每個人價值觀或對錢的理解不同，而是我更偏好把出國的錢存下來之後多買一個好家電。」
出社會第三年後，他也開始研究起房子，發現台北市房價頗高，1坪動輒60萬至80萬，就連周遭永和、汐止等區平均1坪也要約40多萬，在淡水或三峽才能看到30字頭的房子。在眾多因素和考量下，他開始考慮到台中買房，剛好去年10月自己轉到台中工作，月薪來到了56K，含年終年薪也有80萬。
事後原PO也分享買房經歷，「用100萬存款（預留10萬）加信貸100萬，200萬作為我的購屋頭期款」，最終便以545萬買下南區健康公園附近某大樓中高樓層的3房。由於房貸有申請5年寬限期，這5年中每月房貸只需繳利息4000多元，和在外租屋8000至15000比便宜非常多，「台水台電也是非常便宜，台中很多房東收一度電5元，台北還有不少一度收5.5元，等於買房後能存下的錢更多了，可以多存5000至10000元」。
他表示，自己對於現在的生活十分滿意，想到台北找朋友，搭高鐵僅需花費1小時多，想去台南或男頭也是1小時能到，「有屬於自己的空間，還能存更多的錢，理想狀況，我會想用5年時間再存下一筆錢，到時候賣掉現在的房子，再買一戶3房新成屋。」
貼文曝光後，也引來不少網友大讚直呼「恭喜啊！能感同那份喜悅！我到了36才買房！目前房貸一個月三萬，20年，有房有車後，交往與結婚都順利很多」、「好勇敢」、「有為青年」、「這幾年就好好投資吧！日後看能不能過寬限期用投資收益來繳房貸，這樣會輕鬆很多，恭喜了」、「給原PO鼓勵，靠自己能力規劃買房！」（編輯：陳雅雲）