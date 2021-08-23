總統蔡英文打高端疫苗 侯友宜：對國產疫苗的發展是樂觀
總統蔡英文今（23）日早上7點30分前往台大醫學院體育館接種國產高端疫苗，也開放施打的首日，首位接種的人；對此，新北市長侯友宜認為，「打疫苗都是一個自己的一個選擇」，但重要的是，如何取得民眾的信任。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-23 11:41:04｜2021-08-23 12:03:49
侯友宜今日出席「地造新北 十來運轉」－新北升格10年地政展開幕的活動，也回應總統蔡英文帶頭施打高端疫苗的看法，及是否能提升民眾施打的意願？侯友宜表示，在整個疫苗的選擇上，如何讓取得民眾的信任是很重要，而他對國產疫苗的發展是樂觀，但在發展的過程中，更需要公開透明。
侯友宜指出，用科學論證及國際接軌的方式，帶動更多的民眾信任國產疫苗，民眾才會更有意願的接種國產疫苗；因此，不管是大家對於國產疫苗的看法如何，他還是回到一句話，「科學遠超過政治」，疫苗必須公開透明、科學驗證及與國際接軌，希望民眾打疫苗的同時，還是要自己做好選擇。
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