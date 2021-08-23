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主管飆髒話碎念！男回嗆遭約談　眾急喊「做1事」可自保

▲每個人投入職場後，或多或少都會因為公事上，與主管產生不愉快的經驗。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲每個人投入職場後，或多或少都會因為公事上，與主管產生不愉快的經驗。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 12:39:33

在工作時，不免會遇到刁難的主管，大多數員工會為了保住飯碗，選擇忍氣吞聲，不太會出現回嘴主管，而即便主管人好，也或多或少會因為公事而產生不愉快的經驗。近日有網友在網路論壇詢問，他因為受不了主管碎念，結果自己爆氣回嘴，隨後便被約談，網友紛紛勸他要做「1件事」自保，引起討論。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping版上PO一篇「我這樣該提離職了嗎？」的貼文，「剛才早上開會的時候，主管一直說我們效率低，問題過了一個禮拜還沒解掉，中間還夾雜一些情緒性字眼和一些語助詞，後來我受不了忍不住回他，說話就說話，粗暴言論大可不必，於是他約我等一下去他的辦公室了，我是不是該提離職？」

▲原PO在網路論壇《PTT
▲原PO在網路論壇《PTT Gossiping版》上表示因為受不了主管粗暴言語碎念，於是便回嗆主管，並問是否該提離職。（示意圖／翻攝自PIXABAY）
網友看到貼文後，紛紛留言表示「等資遣啊」、「他會跟你說你的心態不健康」、「自己提離職就輸了」、「這情況每個人多少都會遇到，轉念比較不傷身」、「這個真的很難有一個定論，如果真的不缺這份工作就可以提離職，不然以後有得好受了」。

而也有不少人表示，約談一定要錄音，先自保，「有錄音嗎？離職前賺一筆也不錯」、「準備隨時錄音，然後觀察他怎麼說」、「那些髒話記得錄音，以後搞不好可以保護自己」、「記得錄音自保，然後強調自己是非自願性離職」、「如果他因此資遣妳，錄音檔就是最好的證據喔」、「有被威脅什麼的話，錄音檔就可告了」。（實習編輯：歐雅如）

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