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面試總被問「期望薪資」？過來人傳授1技巧：不會吃虧

▲有網友好奇詢問「薪資大家都怎麼談？」就引來過來人分享談判秘訣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay ）
▲有網友好奇詢問「薪資大家都怎麼談？」就引來過來人分享談判秘訣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 12:51:21

面試問題百百種，其中「期望薪資」是不少公司主管或人資必問的萬年考題，但該怎麼開出雙方皆滿意的數字，總是讓求職者們想破頭。對此，有網友好奇詢問「薪資大家都怎麼談？」就引來過來人分享談判秘訣。

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原PO於Dcard上發文，好奇表示若面試時被問到「期望薪資」時，該怎麼回答比較好？他解釋，前陣子看到關於面談薪資的議題，上面寫著不要太快談條件，「就是先說：主要依照公司規定，不過請問一下，以目前我的資歷，在貴公司可以拿到多少起薪？

但他就納悶不已，「反過來思考，這樣做就很容易被老闆用一個偏低的起薪開價給你，又要怎麼拿到不錯的薪水呢？」面對這樣的問題，原PO也好奇詢問「還是大家有什麼方法，可以談到好薪水又不會因為開過高而被老闆拒絕」。

▲網友好奇詢問「薪資大家都怎麼談？」（圖／翻攝Dcard）
▲網友好奇詢問「薪資大家都怎麼談？」（圖／翻攝Dcard）
問題曝光後，就引來許多網友分享答案，「我是直接報一個數字（我能接受的最低薪資+10%），如果對方面有難色就謝謝再聯絡就好」、「聽你的敘述就是不知道自己的行情啊，竟然還要看104的中間值薪資，當然是開一個當你開始工作之後就算一堆屎也能吞下去的薪資」、「要是104上面有寫薪資範圍，我一定開最高的那個。要是寫面談，就要去做功課了，我會開的比網路上的資訊還高一些，成功就賺到，失敗也只是回到正常薪資或不錄用」。

此外，也有過來人指出，通常先報價的會吃虧，因為可從數字知道對方態度，若對方真的很想要你這個人就會報高，因為會害怕若壓低價錢人才就直接走了，但若他覺得可有可無，那自然報價就會低，「換成自己報價，我們很難報出雙方滿意的價格，還不如讓對方直接告訴你他們公司普遍薪水落在哪裡，再用這個薪水往上加，或是直接跟他說太低了你不滿意直接閃人，看他會不會用更高的價錢挽留你，省得你在那邊猜他們願意花多少錢來得更好。」（編輯：陳雅雲）

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