還能這樣？妹切西瓜用「這招」秒變身 日網愣：這是肉吧
炎炎夏日到來，不少人除了吹冷氣、吃冰以外，也會吃水果來消暑，而夏天最具代表性的消暑水果就是西瓜，其價格便宜又好吃，深受不少民眾喜愛。近日，就有日本網友分享，妹妹切西瓜不用大眾的切法，反而是用一種獨特的方法切，讓他不禁驚呼「這什麼啦！」貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 13:15:20
日本一名網友「@izozero」在《Twitter》表示，妹妹切好西瓜後，告訴她「西瓜切好了放在那邊」，結果走近一看，卻發現妹妹不是用大眾的切法，而是把西瓜皮全部削掉，從遠處看還以為是一塊肉，讓他看了忍不住大笑「這到底是什麼啦！」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「太神奇了，竟然只去掉西瓜皮」、「我覺得很眼熟，差點以為是一塊肉」、「其實切得滿漂亮的，真是天才」、「這樣應該比較好存放，太聰明了」、「這切法太獨特了」、「有點藝術感呢」、「這樣吃就不會沾到臉了」、「好酷！原來還有這種方式」、「我覺得可以直接吃了」。
另外，也有不少人使用相同切法，「我媽媽也都是這樣做的」、「我一直以來都是這樣切的，難道不是正確的方式嗎」、「我都用這種方法欸」、「就是要切啊，不然呢」、「我也用這種方式切，在這之後，如果你切個骰子，就會像超市一樣切開沒有皮的西瓜，所以很容易吃」。（編輯：許智超）