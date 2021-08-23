威力彩衝到27億！頭獎明牌曝光：「這號碼」近9期狂開6次
威力彩今（23）日晚間開獎，根據台灣彩券表示，最新一期頭獎累積獎金上看27億元，不少人都想試試手氣，希望自己就是那位中獎幸運兒。對此，根據《樂透彩幸運發財網》資料顯示，威力彩於7/22至8/19分別有9期開獎記錄，但若仔細觀察，其中「一號碼」出現次數竟高達6次！
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 15:06:57
威力彩於19日開出第110066期頭獎號碼，第一區中獎號碼為「29、10、37、03、13、38」，而第二區中獎號碼則為「02」，但依舊無人中獎，今日晚間也將開出最新一期的號碼，若一注獨得，將可抱走27億獎金。
而該怎麼選號才有機會中獎，一直以來都是大家熱議的話題。根據《樂透彩幸運發財網》資料顯示，威力彩於7/22至8/19有9期開獎記錄，但若仔細觀察號碼，7/22、7/29、8/2、8/9、8/12、8/19都有出現「10」，不僅如此，該號碼甚至還出現過2次的連莊，相當罕見。
此外，根據台灣彩券官網公布的冷、熱門獎號，威力彩自民國97年至今，「第一區」最熱的頭獎獎號排名依序為「24」、「04」、「26」；「第二區」最熱的頭獎獎號排名依序則為「02」、「05」、「03」和「04」。但若單看今（2021）年所開出的獎號統計，第一區熱門球號為「07」、「14」和「32」；第二區的6個數字之中，則以「01」開出次數居冠。（編輯：陳雅雲）