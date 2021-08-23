高端開打首日　桃園1外籍女性不適昏倒

我是廣告 請繼續往下閱讀
消防局表示，發生不適狀況的民眾共有3人（2女1男）施打疫苗後出現不適狀況，桃園區和中壢區今早各有1社區接種站通報有民眾接種疫苗後不適，需要救護車救助。其中桃園某國中接種站有1名外籍女姓在接種疫苗後昏倒，嚇壞在場醫護，她隨後恢復意識，表示沒有不舒服，拒絕送醫，在現場稍做休息後與友人自行離去。
另47歲畢姓男子也在同一接種站接種高端疫苗，之後出現暈眩、血壓飆高的情形，由救護車載送至榮民醫院觀察，於12時許返家休息。
中壢區某接種站則由護理師報案撐有1名26歲王女在施打疫苗後暈倒，隨後恢復意識，由救護車送往聯新醫院觀察。
市長鄭文燦表示，桃園第六輪疫苗接種共計約5萬3000人，安排在全市36個學校型接種站施打，衛生所、合約醫院及診所預約也接近滿額，今早接種出席率預估超過9成，另外第6輪疫苗也加開高端疫苗預約，鼓勵民眾踴躍上網預約接種，8月27日至29日可施打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。