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高端開打首日　桃園1外籍女性不適昏倒

▲高端開打首日，桃園就出現2女1男出現不適現象。其中1名外籍女性昏倒，另1名男性血壓飆高送醫。（圖／記者李春台翻攝）
▲高端開打首日，桃園就出現2女1男出現不適現象。其中1名外籍女性昏倒，另1名男性血壓飆高送醫。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-08-23 15:15:05

國產高端疫苗今（23）日起開放民眾接種，桃園市桃園區和中壢區都傳出有民眾施打後不適的情況發生。其中1名為外籍女性打完疫苗後昏倒，隨後恢復意識在場休息一下自行返家未送醫；另1名女性同樣也是在接種疫苗後暈倒，消防局獲報後由救護車送醫；還有1名47歲男性接種疫苗後，血壓飆高出現呼吸急促、暈眩等現象，經送台北榮民總醫院桃園分院觀察無礙，目前已返家休息。

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消防局表示，發生不適狀況的民眾共有3人（2女1男）施打疫苗後出現不適狀況，桃園區和中壢區今早各有1社區接種站通報有民眾接種疫苗後不適，需要救護車救助。其中桃園某國中接種站有1名外籍女姓在接種疫苗後昏倒，嚇壞在場醫護，她隨後恢復意識，表示沒有不舒服，拒絕送醫，在現場稍做休息後與友人自行離去。


另47歲畢姓男子也在同一接種站接種高端疫苗，之後出現暈眩、血壓飆高的情形，由救護車載送至榮民醫院觀察，於12時許返家休息。


中壢區某接種站則由護理師報案撐有1名26歲王女在施打疫苗後暈倒，隨後恢復意識，由救護車送往聯新醫院觀察。


市長鄭文燦表示，桃園第六輪疫苗接種共計約5萬3000人，安排在全市36個學校型接種站施打，衛生所、合約醫院及診所預約也接近滿額，今早接種出席率預估超過9成，另外第6輪疫苗也加開高端疫苗預約，鼓勵民眾踴躍上網預約接種，8月27日至29日可施打疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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