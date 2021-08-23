家人共餐免隔板？林右昌：連續14天+0 將評估放寬管制
基隆防疫有成，會適時的解封開放！基隆市長林右昌今（23）日指出，連續14天無確診案例後，將評估開放籃球場、兒童遊戲場、大武崙沙灘游泳及家人在外共餐等。
記者陳志仁／基隆報導
2021-08-23 15:21:33
林右昌解釋，設定14天的標準，代表不是無條件的開放，而是因連續14天零確診，顯示基隆的疫情已穩定控制，因此包括打籃球、兒童遊具、街頭藝人表演及大武崙沙灘游泳，會適時的解封開放；至於中央宣布家人在外共餐可不用隔板，也將等到連續14天無確診案例後，一併評估開放。
林右昌表示，基隆市原訂8月25日起，針對85歲以上的長輩施打第二劑疫苗，由於中央的疫苗尚未撥發，施打時間將視疫苗到位的時間進行規劃；只要接到中央通知確定撥發的時間，市府就會立即規劃施打期程，並通知符合資格的長輩前往施打。
林右昌說，基隆市自6月27日首度零確診以來，截至今日為止，58天內有48天是零確診，並且已經連續12天「加零」，這樣的成果可說是得來不易，將會安全穩健地帶大家回復正常生活；因此，他也特別感謝所有市民朋友的配合，及第一線防疫人員的努力。
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