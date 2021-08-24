房市／銀行信任　房貸最有利的年齡層是這

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而隨著8年級生開始進入購屋市場，20-30歲的購屋族群若是月薪不高，又想靠買房存錢，要提出什麼證明，或是有什麼條件，才可能貸到比較好的貸款成數？而50歲以上的族群，若沒有穩定的工作現金流，又該如何爭取有利條件？
若是50歲以上的貸款人，沒有穩定收入或非主管階級，徐佳馨建議，可以在申請貸款前半年，每月穩定的匯入固定現金流，並長年維持自己的信用，信用卡帳單不要動用循環利息等，都能讓自己維持較好的核貸條件。
信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德表示，銀行評估貸款人的部分，包括評估還款能力、收入多少、是否穩定、可以工作的年紀等，因此如果2-30歲的年輕族群，若是月收入不高，可以以30年期的房貸回推看能買到多少總價上限的房子，不建議買超出自己負擔能力的房屋。
曾敬德表示，若是有年紀的貸款人，銀行可能會擔心還能工作多久，因此建議這類族群可以少貸一點，讓貸款期間短一點，銀行會比較放心，另外也可以詢問跟公司有往來的銀行，評估是否能有較好的條件。
信義房屋三重五華店店長林琮庭依實務幫客戶處理房貸事宜的經驗建議，普遍來說，銀行會評估貸款人的平均月收入的一半是否可負擔每月本利金額。每月收入較少的年輕族群，若是直系親屬有累積資產，也可作為擔保人，都是貸款的加分條件。