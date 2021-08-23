可以打籃球、浮潛 新北有條件開放公園涼亭及水域遊憩
新北市今（23）日新增4例確診的本土案例，其中板橋2例、中和1例、三重1例；新北市長侯友宜表示，板橋2例為居家隔離陰轉陽，屬於職場的感染，至於中和、三重新增的個案，感染源釐清中，新北的疫情都在穩定控制中。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-23 18:00:14
侯友宜指出，新北市雖還有零星的確診個案，但整體已穩定控制，同時在中央CDC的指引及各局處評估後，宣布自8月24日起，將開放籃球場、公園涼亭與體健設施，及海泳、浮潛等水域遊憩活動；其中，籃球場需實聯制、全程配戴口罩並做好自我防疫管理，公園設施每日執行2次清消，兒童遊具暫不開放。
農業局長李玟補充，公園內的涼亭及成年人體健設施，從8月24日起開放使用，但要勤洗手、戴口罩及保持社交距離，管理單位每日執行2次的清消工作；此外，籃球場也同步開放，如保全巡查或民眾檢舉未落實防疫的規定，經查屬實者，場地將封閉半個月，兒童遊具目前暫不開放，將依防疫的情形進行滾動式調整。
觀光旅遊局長蔣志薇說，海泳及浮潛的水域遊憩相關活動，「採預約制、不開放陌生人混團，淋浴間單一出入口管制，降載50%」、「恢復營業前員工需接種疫苗或快篩陰性證明，後續員工須每周自主快篩」、「業者提供個人式裝口罩夾鏈袋」、「每場次環境與設備清消」；「如有確診者，停業3日並全面消毒，復業前員工出示PCR檢測陰性證明，每週自主快篩」。
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