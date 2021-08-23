公務員優點只剩穩定？眾反曝「無奈現況」：外面煩惱更多

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原PO繼續分析，現在社會的狀況，可能連雙薪月入20萬的夫妻，都對買房、生小孩相當苦惱，更何況收入固定的公職人員。他也感慨「還沒考上的人可以再考慮一下，國內國外有很多機會，連餐飲服務業、工廠都有機會月入10萬了，為什麼一定要花一年的時間拼公職？」
不少網友看完後也紛紛回應「實領43K，分發雙北只有慘字可以形容...偏偏開缺大多數都是雙北缺」、「公職都會跑很遠。房租、吃飯扣下來剩2萬」、「少得可憐還沒加班費，還責任制」、「公務人員本來就是餓不死，但也不會大賺錢的行業」。
但也有一派人認為「考公職大家都是求個穩定吧，像之前疫情，很多人其實都面臨失業危機，公職就沒這煩惱」、「碰上疫情，很多甚至店直接收起來，穩定性這優點已經很夠了」、「公職優勢就是買房的貸款利率啊」、「外面煩惱更多吧，說真的在私人企業要拿你口中的10萬高薪，難道可以穩穩做到退休？」。（編輯：潘毅）
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