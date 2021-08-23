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公務員優點只剩穩定？眾反曝「無奈現況」：外面煩惱更多

▲不少人大學畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能獲得穩定的鐵飯碗。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲不少人大學畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能獲得穩定的鐵飯碗。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 18:18:21

許多人大學畢業後，對於未來的職涯發展沒有特別想法，公務員考試也成為一個好目標。然而卻有網友認為，以目前公務員的薪水，在高房價的環境下根本不夠用，話題也引起廣泛討論。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「如果考上公職高考薪水有4萬多元，普考有3萬多元，單身時金錢觀念正常、不超支的話綽綽有餘，談戀愛也還行，但面臨結婚生子就會吃緊，光是房貸就已經是薪水的一半，如果打算生小孩的話，公職的薪水根本不夠」。

▲有網友認為，公務員穩定的薪水，已經無法應付高漲的房價。（圖／翻攝Dcard）
▲有網友認為，公務員穩定的薪水，已經無法應付高漲的房價。（圖／翻攝Dcard）
原PO繼續分析，現在社會的狀況，可能連雙薪月入20萬的夫妻，都對買房、生小孩相當苦惱，更何況收入固定的公職人員。他也感慨「還沒考上的人可以再考慮一下，國內國外有很多機會，連餐飲服務業、工廠都有機會月入10萬了，為什麼一定要花一年的時間拼公職？」

不少網友看完後也紛紛回應「實領43K，分發雙北只有慘字可以形容...偏偏開缺大多數都是雙北缺」、「公職都會跑很遠。房租、吃飯扣下來剩2萬」、「少得可憐還沒加班費，還責任制」、「公務人員本來就是餓不死，但也不會大賺錢的行業」。

但也有一派人認為「考公職大家都是求個穩定吧，像之前疫情，很多人其實都面臨失業危機，公職就沒這煩惱」、「碰上疫情，很多甚至店直接收起來，穩定性這優點已經很夠了」、「公職優勢就是買房的貸款利率啊」、「外面煩惱更多吧，說真的在私人企業要拿你口中的10萬高薪，難道可以穩穩做到退休？」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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