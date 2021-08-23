柯文哲籲推「疫苗護照」　侯友宜：變相處罰年輕人

疫情趨緩，台北市長柯文哲呼籲推行「疫苗護照」，放寬餐廳內用的限制；對此，新北市長侯友宜今（23）日認為，當疫苗覆蓋率到一定的程度，且可自由選擇施打認為最有保護力的疫苗時，再來推動「疫苗護照」比較適宜。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-23 18:59:20
侯友宜指出，國外其實有在推「疫苗護照」，而推動「疫苗護照」的大方向不會錯，只不過台灣目前在「疫苗護照」的推動上，事實上無法與國外比擬，像是紐約疫苗覆蓋率達74%，且隨時可打的到疫苗，才有推動「疫苗護照」的條件；當可以打得到疫苗，卻不打的人，在保護群體的範圍上，當然會對未打疫苗的人採取限縮。
侯友宜說，台灣可以選擇第一劑疫苗的涵蓋率很低，還未達到群體免疫力的60%，更何況第二劑的涵蓋率還更低，尤其現在打不到疫苗的年輕人，不但有「相對的剝奪感」，若再推行「疫苗護照」的話，恐成變相的處罰；「疫苗護照」不是不可以推動，要等疫苗覆蓋率到一定的程度，且可以自由選擇施打認為最有保護力的疫苗，屆時再來推動「疫苗護照」較適宜。
侯友宜強調，現階段的餐廳內用，中央有頒布餐廳內用的指引，當疫情相對的穩定時，就可適度的開放，但開放的過程中，除滾動式的檢討外，也要看執行上是否有困難之處；對特殊的狀況下是可允許取消隔板，但是對餐廳而言，是否有能力分辨同桌的是親人還是朋友，這樣的執行面造成餐廳困擾，也會增加高風險的染疫，因此等到疫情相對的穩定，新北市再來評估。
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