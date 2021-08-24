完善寵物福祉台灣可以怎麼做？韓國擬修法給動物法律地位

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司法部的法律諮詢總幹事莊載民（Choung Jae-min）表示，儘管目前韓國已經有動保法規針對虐待動物者判處最高3年刑期和3000萬韓元（約新台幣71.47萬元）罰金，但由於動物在法理上仍舊被認定為是「物品」，導致判決成立機會不高，如2018年的釜山活埋狗事件就震驚各界，但最終犯案夫妻並未被起訴。因此，該項民法修正案若通過將帶來決定性的改變，因為這將使法官和檢察官在起訴與判決時有更多選擇，也將在未來為其他動物保護法規鋪路，包括針對虐待動物者祭出更嚴格的處罰、禁食狗肉、推動寵物保險、強制通報動物交通意外事件等系列舉措提供依據。
報導指出，韓國飼養動物的人口激增，在過去近10年來成長1000萬人，但隨之而來的是動物虐待事件也有顯著成長的趨勢，從2010年的69起虐待事件一路飆升到2019年的914起；寵物遺棄事件更從2016年的89,732起上升到2020年的130,401起，十分驚人。修法後有望減緩動物虐待、遺棄或不人道走私事件。
這兩天，走私貓安樂死事件引發台灣各界對動保議題的關注討論，農委會主委陳吉仲表示，由於走私貓容易夾帶疾病，即使通過檢疫仍有長期潛伏期，因此權衡之下不得已只能將貓咪人道安樂死。因應民眾輿論壓力，陳吉仲22日承諾未來擬與法務部研議修法將走私動物刑責提高到7年以上，同時要求寵物市場買賣要有來源，否則直接開罰300萬元，不再從輕處分。
事實上，寵物走私在各國都十分常見，美國動保組織「人道社會」（The Humane Society）就指出，民眾對品種寵物的迷思讓特定品種的貓狗越來越流行，帶動非法走私生意越發猖獗。過去幾年裡，包括新加坡、美國、英國、泰國和義大利等都有增加趨勢。
「人道社會」指出，由於品種貓多需從國外取得，各國針對引進寵物祭出的關稅不一，不法商人為逃避關稅便會偷偷走私運進某國。此外，走私的貓狗很多時候是商販以低價在來源不明的地方收購，無法提交正規文件情形下透過走私或偽造證件蒙混闖關可迴避相關審查，在寵物闖關入境後拉高價格售出賺取價差。再加上不同國家流行的貓狗品種及價格不一，都為走私商販創造利潤空間。國家地理雜誌也指出，隨著社交網路崛起，各種千奇百怪的寵物或野生動物瞬間爆紅，更是助長了非法黑市寵物交易。這些動物不是被圈養就是直接從野外環境捕獲，除了將增加疫病傳播的風險，動物運送及圈養的過程往往很不人道，走私被查獲後寵物還要面臨被撲殺的命運。
歐洲每個月有46,000隻狗狗在歐盟國間被交易，其中這些狗狗多來源不明也未被登記，走私者更利用歐洲友善寵物行動的法規違法交易，這項法規原先設計是要方便飼主帶著寵物一起旅行。猖獗的寵物黑市交易損害貓狗權益並釀成散播疫病的危險，歐洲議會議員（Member of the European Parliament）去年於是高票通過一項決議，要求歐盟國需針對寵物違法交易提出整全性計畫，包括一個強制性的歐盟共通貓狗註冊系統、對非法寵物交易提出更嚴格的刑罰、鼓勵民眾認養代替購買等。未來，台灣若要進一步完善寵物福祉的維護，除了加重對走私者的刑罰外，或許可以考慮效法韓國從民法承認寵物法律地位，或參考歐洲議會的提議建立寵物登記系統讓寵物來源更透明，也有利當局防範寵物受虐或遺棄之事件。