男疫情後離職！前東家「1理由」喊告　眾全火大：欺負人

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隨後原PO去電勞工局詢問這作法是否合理，官方則回應「勞基法內沒有所謂的預支，所以不能這樣扣薪」。他隨後也轉告公司人資，對方就回應「那不會動到這個月薪水，謝謝你的付出」。沒想到原PO離職兩天後，前同事突然傳來訊息示警「人資打算發民事狀給你，並主張未付出相對應時數，直接拿取相應報酬，就是『不當得利』」。
這樣的遭遇讓原PO不禁疑惑「我只是配合公司被放預支年假、預支假⋯薪水也是公司發給我的，現在要離職了卻打算告我不當得利。因為是公司放我預支假，才讓我沒辦法上滿充足的時數。我的第一份工作怎麼就如此坎坷。我對公司盡心盡力，沒想到公司會這樣對我」。
不少網友看完也紛紛怒回，「沒關係，去投訴國稅局，跟他們好好玩一玩，順便查一下有沒有逃漏稅」、「真的不要想著要被告了就慌張，不一定會成立，也不一定會輸阿」、「真的是台灣有台灣的玩法，欺負可憐人」、「離職是正確的選擇，疫情的關係，怎麼可以這樣子對員工」。
另外也有內行網友解答「以民法第 487 條，僱用人受領勞務遲延者，受僱人無補服勞務之義務，仍得請求報酬。但受僱人因不服勞務所減省之費用，或轉向他處服勞務所取得，或故意怠於取得之利益，僱用人得由報酬額內扣除之」。並就此案分析，「除非雙方事前有經過勞資協商，且得到勞工同意；不然資方突然叫勞方不用上班，勞方仍然可以請求報酬」。（編輯：潘毅）