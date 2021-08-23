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男疫情後離職！前東家「1理由」喊告　眾全火大：欺負人

▲日前受到疫情侵擾，許多餐廳因此停業，更有不少員工在當時被迫休假。（圖／翻攝Pexels）
▲日前受到疫情侵擾，許多餐廳因此停業，更有不少員工在當時被迫休假。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 20:53:42

日前受到疫情侵擾，許多餐廳因此停業，更有不少員工在當時被迫休假。近期疫情趨緩，就有網友準備另尋出路，沒想到工作餐廳的人資，卻用「1理由」揚言對他提告，完整過程曝光也引發全場譁然。

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原PO在論壇Dcard上訴苦，「目前在某餐飲業上班，因為找到新工作打算做到月底，但在之前疫情時，班表上開始出現所謂的預支年假及預支假，我被預支年假加預支假共12天，人資是告知我會從最後這個月薪水扣除未歸還公司的預支假，大概會扣1萬2左右⋯直接扣到低於我的底薪了」。

隨後原PO去電勞工局詢問這作法是否合理，官方則回應「勞基法內沒有所謂的預支，所以不能這樣扣薪」。他隨後也轉告公司人資，對方就回應「那不會動到這個月薪水，謝謝你的付出」。沒想到原PO離職兩天後，前同事突然傳來訊息示警「人資打算發民事狀給你，並主張未付出相對應時數，直接拿取相應報酬，就是『不當得利』」。

▲原PO疫情後離職，卻因為預支假期的爭議，前公司走法律途徑處理。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO疫情後離職，卻因為預支假期的爭議，被前公司走法律途徑處理。（圖／翻攝Dcard）
這樣的遭遇讓原PO不禁疑惑「我只是配合公司被放預支年假、預支假⋯薪水也是公司發給我的，現在要離職了卻打算告我不當得利。因為是公司放我預支假，才讓我沒辦法上滿充足的時數。我的第一份工作怎麼就如此坎坷。我對公司盡心盡力，沒想到公司會這樣對我」。

不少網友看完也紛紛怒回，「沒關係，去投訴國稅局，跟他們好好玩一玩，順便查一下有沒有逃漏稅」、「真的不要想著要被告了就慌張，不一定會成立，也不一定會輸阿」、「真的是台灣有台灣的玩法，欺負可憐人」、「離職是正確的選擇，疫情的關係，怎麼可以這樣子對員工」。

另外也有內行網友解答「以民法第 487 條，僱用人受領勞務遲延者，受僱人無補服勞務之義務，仍得請求報酬。但受僱人因不服勞務所減省之費用，或轉向他處服勞務所取得，或故意怠於取得之利益，僱用人得由報酬額內扣除之」。並就此案分析，「除非雙方事前有經過勞資協商，且得到勞工同意；不然資方突然叫勞方不用上班，勞方仍然可以請求報酬」。（編輯：潘毅）

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