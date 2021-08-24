客喊要給小費！外送員「神速衝5樓」 一細算金額臉綠了
外送平台近年崛起，隨著使用觀念的變化，小部分人也開始習慣給予外送員額外小費，慰勞辛苦的他們。不過就有外送員看到客人備註願意給予小費，不料到場衝上樓後，得到的小費金額卻令他臉綠。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 00:41:08
原PO在臉書《外送員討論區》中分享上工的有趣遭遇，「剛剛接到一筆訂單，客人在備註上寫『到了打電話給我，請幫忙送上來謝謝，會給小費』，雖然客人住址在五樓，但看到有小費，就算5樓也直接衝了上去」。
沒想到上樓後，原PO將餐點交給客人，並從客人接過現金210元，就快送走下樓準備送下一單。但走到一半他準備案下完成訂單，才發現客人點的餐點金額是204元，等於小費只有「6塊」。令原PO只好苦笑，並拍下照片比讚留念。
不少同行看完後也苦笑留言「你這還有給，我遇過說明打幫我送4樓門口會給小費，結果最後是0元」、「你還有6元小費，我也是爬樓梯上去，也說有小費，但只有1元，因為說399的現金餐點，給400」、「加減拿吧！有些你就算爬到7樓，連給都不給的」、「客人的話你也信那也太天真了」、「六塊也是錢啊，其實他也可以不用給小費的，因為他是現金單，要你上來，你還是必須得上去」。（編輯：潘毅）