NOW早報／煮泡麵蛋一打全散？他學香港人「1招」入味不破

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「剛跟朋友聊到煮泡麵的順序，結果竟然在場的三個人都不一樣，差點沒被笑死，我個人的煮法是先放調味料，然後放麵，最後才是打蛋，雖然順序前後的不一樣，感覺也不會影響太多，但就突然好奇，大家煮泡麵的順序都是怎樣啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「先煮麵後放調味料最後放蛋」、「我比較愛吃爛的麵，所以先丟麵，然後調味包跟雞蛋」、「先煮溫泉蛋，然後再丟麵跟料」、「難熟的先放，通常是青菜」、「先把水煮滾，然後調味料和麵一起放進」、「我是麵跟調味料同時，雞蛋是放最後」。
不過，也有網友分享煮泡麵時，雞蛋完美煮法「生蛋放碗底，再把煮好的泡麵倒進去」、「就不想要蛋進去就散開，放碗底，煮完泡麵倒進去，不會破而且入味半熟，超好吃」、「我是調味料跟蛋先一起煮，然後泡麵放在旁邊碗中，等蛋熟之後，再沖到碗裡，我是跟香港朋友偷學的，真的比我以前煮的好吃」。
今日天氣／各地高溫炎熱 山區留意午後雷陣雨
今（24）日天氣跟昨類似，各地大多為多雲到晴，午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，南部地區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約32至35度，花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後較為悶熱。
帶頭接種高端疫苗 蔡英文：打完了沒什麼感覺
昨（23）日為國產高端疫苗開放施打首日，總統蔡英文早上7時30分前往台大醫學院體育館接種，身兼醫師公會全國聯合會理事長的民進黨立委邱泰源也一同現身。蔡英文抵達現場後拿出健保卡報到、預約掛號，並量測體溫為36.9度，接著核對資料、醫師問診並說明注意事項後，蔡被指引到休息區坐好，由護理師進行施打。蔡英文表示，自己覺得施打的場所滿好的，並不會緊張，很OK；施打疫苗後，蔡表示，沒什麼感覺，她也比出大大的讚。
太傷心！威力彩頭獎27億一人獨得 幸運兒在新北三峽
連槓41期的威力彩，頭獎昨（23）日晚間開出！第110000067期威力彩頭獎金額27億元，在新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」開出，頭獎金額27億45萬521元一人獨得；另貳獎開出4注，每人分得1670萬2658元、參獎開出161注，每人分得15萬。
第110000067期威力彩第一區中獎號碼為08、09、19、23、24、35，第二區中獎號碼為01。
喀布爾機場爆槍戰！美德軍與武裝分子駁火 釀1死3傷
極端組織塔利班進入阿富汗首都喀布爾後，隨即引發逃難潮，正當各國展開撤僑行動時，德國聯邦國防軍表示，喀布爾機場昨日（23日）發生一起槍戰，不明武裝集團與美軍、德軍駁火，造成1人死3人受傷。
越南移工揮手擋車仍徒勞 太魯閣事故還原關鍵16分鐘
台鐵太魯閣408車次在今（2021）年4月2日發生意外，釀成49人死亡，213人受傷。運安會昨（23）日公布調查報告，還原現場事故關鍵16分鐘，在列車撞擊到掉落軌道的大貨車前兩秒，從太魯閣行車紀錄畫面看到，越南籍移工「阿好」在鐵軌旁向列車揮手警告，可惜還是徒勞。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。