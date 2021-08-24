威力彩27億獎號超玄巧合？Kobe一生事蹟「7數字全開出」
連槓41期的威力彩，頭獎昨（23）日晚間開出！第110000067期威力彩頭獎金額27億元，在新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」開出，頭獎金額27億45萬521元一人獨得。不過，中獎獎號一曝光，就有網友發現，和已故傳奇籃球巨星布萊恩（Kobe Bryant）一生事蹟有神奇巧合，且7數字全都中了。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 07:20:39｜2021-08-24 07:20:44
昨開出第110000067期威力彩第一區中獎號碼為08、09、19、23、24、35，第二區中獎號碼為01。有網友立刻在臉書指出「威力彩號碼是不是Kobe顯靈？」昨日正逢Kobe Bryant的43歲冥誕，而開出的獎號除了08、23是Kobe Bryant的生日（8月23日）之外，其他數字竟也和他有關。
該網友依序列出：9次入選年度防守第一隊（09）、19年被提名入選名人堂（19）、背號24（24）、35歲阿基里斯腱斷裂（35），最後在1月過世（01）。
貼文一出，隨即被分享至PTT引發熱烈回響，網友們落淚直呼「嗚嗚，老大我好想你」、「太感動了，我就知道祂還沒離開」；不過，也有網友認為「雖然有些巧合，但還是事後諸葛亮」、「純屬巧合」。（編輯：賴詠璿）