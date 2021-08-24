威力彩27億獎號超玄巧合？Kobe一生事蹟「7數字全開出」

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08、09、19、23、24、35

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08、23是Kobe Bryant的生日（8月23日）

▲昨開出威力彩第一區中獎號碼為 08、09、19、23、24、35 ，第二區中獎號碼為 01 。（圖／NOWnews資料照）

9次入選年度防守第一隊（09）、19年被提名入選名人堂（19）、背號24（24）、35歲阿基里斯腱斷裂（35），最後在1月過世（01）