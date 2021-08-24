煮泡麵只會打蛋？老饕丟入「2頂尖配料」：湯頭又鮮又甜
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，一名網友在PTT提到，煮泡麵除了加蛋以外，最頂尖的配料還可以加哪些食材？貼文曝光引發熱議，就有老饕分享「2神物」，丟入之後湯頭真的又鮮又甜。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 08:08:16｜2021-08-24 08:08:30
原PO以「煮泡麵用料最頂的配料要用哪個？」為題，貼文提到中元普渡拜拜時拿了一堆泡麵，晚餐準備好要煮泡麵大餐，笑稱「泡麵拿免錢的，難得不用自己出錢，想把省下的錢拿來投資在配料上」，好奇詢問廣大鄉民「誰推薦一下，泡麵最頂的配料是哪個？晚上沒有極限，直接買爆、加爆！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「微波香腸」、「配肉片、小白菜、鮮蝦、蛤蜊，就很頂了」、「梅花豬肉火鍋片，便宜又好吃」、「調料加兩包」、「沙茶醬很香」、「牛肉片＋明蝦，再打顆蛋就很美味了」、「火腿炒泡麵」、「直接挖一勺明太子」。
對此，許多網友點名「龍蝦下去熬湯」、「親戚常去海釣的經常煮龍蝦泡麵」、「大龍蝦」；更有老饕不藏私分享，提升湯頭等級的2大神物，就是可以用「金華火腿」跟「龍蝦頭熬的湯」來泡，都可以讓湯頭吃起來又鮮又甜。（編輯：賴詠璿）