罐裝飲料在餐廳特別貴？他翻菜單愣了 網曝「背後原因」
民眾到外頭餐廳用餐時，除了選擇主食餐點之外，有時候還會再加點飲料搭配；但你是否也曾注意過，不少店家使用的飲料，都是現成的罐裝飲料呢？近日，一名網友在PTT八卦版好奇詢問「看過可樂最高在餐廳賣多少？」貼文曝光引發熱議，就有知情網友解釋，同款罐裝飲料在部分餐廳售價特別高的背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 08:37:35
原PO提到，剛剛在看某燒肉品牌的菜單，發現飲料的部分，前幾天賣場中元普渡特賣一罐28元的可樂，在餐廳卻被喊到一壺250元，讓他不解直呼「這可樂是會回甘嗎？」不禁好奇詢問廣大鄉民「有沒有看過可樂最高在餐廳被喊到多少的八卦？」
貼文一出，立刻引發許多網友共鳴，心有戚戚焉地說「你去酒吧有的一杯50、70吧？」「高級飯店480都有喔」、「我喝過一杯600的，還被店家提醒價格」、「之前在飯店工作，180一罐」、「喝過一瓶鋁罐180不含服務費，就是給你倒出來在玻璃杯裡加冰塊，插根玻璃攪拌棒，想說連檸檬片都沒給」、「好幾年前在巴黎鐵塔上層商店有幾百元台幣，就中型鋁罐的那種而已」、「我喝過6歐，同桌酒還比較便宜」。
不過，也有網友提問「又沒有經過特殊加工或是什麼特殊處理，一模一樣的賣這麼貴？」有知情網友透露原因「五星級飯店是收場地費不是可樂錢」。（編輯：賴詠璿）