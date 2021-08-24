天王星逆行！4星座下半年有「巨大轉變」　這位財務告急

象徵冒險、變革的天王星於8月20日開始在金牛座逆行，一直持續到2022年1月18日，這段期間我們的生活很容易受到顛覆，並且會有突如其來的事情發生，心境上也容易產生變化。知名塔羅牌老師艾菲爾就在臉書分析，「4星座」在下半年會面臨到「巨大轉變」，他並提醒大家，遇到突發事件時，一切冷靜為上上策。





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天蠍座





合作拆夥 關係破裂





逆行的天王星，影響到天蠍座的關係宮，這段時間裡意味著你也許會面臨突如其來的關係或分離。如果你有與人合作創業，在商討事情時要放下身段與耐心來進行，否則爭執與口角一起，容易在一氣之下的情況中拆夥，不能大意。和親密的另一半相處時，也會因為雞毛蒜皮的小事產生摩擦，嚴重一點的後果可能導致分離，若你相當珍惜現在這段關係，建議你在情緒上來時，先深呼吸幾口氣再說話，對方也會感受到你的誠意，壓下自己的脾氣，不讓衝突一觸即發。





處女座





異地文化 開闊眼界





逆行的天王星，對處女座的遷移宮有所影響，若你正在準備考取進修課程卻還未決定學校與地點，這次天王星逆行的能量很可能將你帶到異國或遠方，遠離你原本成長或熟悉的地方，接觸異國文化開闊你的眼界，不過，在外期間需要小心人身安全，有可能會遭受到突發的意外。單身的你，極有可能邂逅外國人士或是在異地結識異性，你有可能因此決定居留在當地，談一場與你生長背景衝擊的戀愛，千萬記得要先打聽好的對方的背景，也別輕易洩露你的個人資訊，保護自己一切小心為上。





牡羊座





衝動購物 財務出現狀況





逆行的天王星，影響白羊座的財帛宮，你的財務情況可要特別注意，從前不怎麼有購物慾的你，這段期間會對新奇、從未看過的物品產生極大的興趣，不加思索的立馬下手購入，卻又在短時間之內失去興趣，反而浪費錢。同時，也要注意金錢的流動，有機會出現大進大出的情況，可能是投資失利、兜售樓盤而賠上一大筆錢，幸運的話，則是彩票中獎、朋友突然歸還欠款，讓你突發橫財。建議這段期間要特別留心財務狀況，做任何決定前一定要三思而後行，否則後果苦不堪言。





巨蟹座





人來人去 結識新朋友





逆行的天王星，對巨蟹座的人際宮造成衝擊，這段期間，你會大幅度接觸來來去去的人，或許是突然結識和你三觀理念意氣相投的朋友，將你帶入相關的團體裡，大家因為具有相同的目標，而決定共同創業，一起賺錢或是造福社會。而天王星逆行的能量，也會汰換掉你身邊已經和你沒什麼互動的朋友，即使是過往很有話聊、相處也舒服的朋友，也容易在這股能量的推動下，與你漸行漸遠。建議你在人生每個階段裡，人與人之間在適當的時候相遇，當下請好好把握，若是分離的時刻來臨，也不需要緊抓著不放，為你的未來騰出更多空間，才能在恰當的時機結識適合的朋友。（編輯：許苡晴）





▲艾菲爾老師在臉書分析指出，天王星於20日開始逆行，「4星座」在下半年會面臨到「巨大轉變」。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



