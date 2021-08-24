健身房要離家還是公司近？眾曝「抉擇關鍵」：難怪會浪費
現在健身風氣盛行，許多人會利用空閒時間跑健身房，除了可以鍛練體態外，也可以讓自己的精神更好。近日有網友在網路論壇討論，他最近想要跑健身房，但很猶豫要離公司近還是家裡近，因為似乎都各有優缺點，貼文一出，網友紛紛點出「1關鍵」，直呼「難怪很多人喊浪費錢」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 10:52:05
這位網友在網路論壇PTT WOMENTALK版上PO一篇「健身完上班的人多嗎？」的貼文，「想問一下各位，健身完直接去上班的人多嗎？最近想跑健身房，在猶豫要選離公司近的好（貴但器材多），還是離家近的好（打折的話便宜但器材少），各位會怎麼選？」
貼文一出，網友留言表示，「上班前練，下班只想回家吃飯躺床」、「我是下班健身」、「可以把交通方式加入參考值」、「把體力都耗掉了怎麼上班啊？ 不理解」、「欸？日本現在疫情很嚴重耶！你如果人真的在日本，強烈建議你老老實實待在家，哪裏都不要去。在家運動即可」、「練徒手啊，在家練徒手也是很累的」、「可以試試健身環」。
許多網友建議原PO可以選擇離家近的，因為也要考量到假日是不是也會健身，「當然是選離家近。選公司附近的，難道你六日想健身還要跑去公司附近嗎」、「離家近吧，你假日不去嗎」、「離家近才會長久」、「離家近最重要」、「肯定離家近的」、「覺得離家近的吧，不然你假日還要去公司？應該很多懶，才在那邊喊浪費錢」。（實習編輯：歐雅如）