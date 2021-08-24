「拿」的台語到底怎麼念？網吵翻2讀音　正解曝光了

中文字的台語讀音在每個地區都有不同的唸法，有人都會說是「南北腔」的差別，因此也許第一次聽到與自己讀音不同時，會非常不習慣。近日有網友在網路論壇詢問，「拿」的台語到底怎麼唸才是對的，這一問也讓網友爭論起來，引起廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 11:21:21
這位網友在網路論壇PTT Gossiping版上PO一篇「『拿』的台語怎麼唸？在線等！」的貼文，「我從小到大『拿』的台語都唸ㄎㄟˋ，但剛剛竟然被同事糾正是ㄊㄟˋ，問了一輪竟然只有一個同事跟我一樣唸ㄎㄟˋ，正確唸法到底是什麼？」。
網友看到貼文後，紛紛留言表示，「ㄊㄟˋ」、「念take it就好」、「我兩種都講」、「ㄊㄟˋ比較是有目的性，去找某地某人拿」、「未看先猜中部人」、「我也念ㄎㄟˋ」、「自認台語還算頗強，我真的沒聽過ㄎㄟˋ」、「不同地方的腔調問題啦不用太在意」、「都可以吧 ，都有聽過，只是我會念ㄊㄟˋ」。
根據教育部的閩南語常用詞辭典顯示，「拿」是所謂的「提」，因此在台語的讀音上是唸「ㄊㄟˋ」，更為符合拿這字的釋義，辭典的釋義也舉出拿這字的含義，包括揭示、從下往上移或是把預定時間往前移的意思，不過每人講台語的方式本身就不同，只要是聽的懂也能成功表達，是「ㄊㄟˋ」是「ㄎㄟˋ」都行得通的！（實習編輯：歐雅如）