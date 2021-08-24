機車油門「多裝1根」看攏無！行家抖出用途：能救人一命

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▲網友分享自己看到有機車的把手上「多裝一根」，好奇作用為何。（圖/PTT）

這是避免碰撞的保護弓，避免近距離被碰到煞車或是離合，也避免倒車斷拉桿

能讓你與車輛發生碰撞時，避免誤觸機車拉桿發生煞車或是切斷離合