機車油門「多裝1根」看攏無！行家抖出用途：能救人一命
台灣因為地狹人稠，不少人都騎乘機車上下班，因此讓台灣有「機車王國」的稱號，而在機車配件上，騎士也會因自己的騎乘狀況來加裝不同的物件。而就有網友在路上看到一台機車的油門把手上，裝了一根自己從未看過的東西，好奇作用為何，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 12:05:11
原PO在PTT貼文指出「今天看到一輛機車上有這個，很好奇這是什麼，只有右邊的把手有，是鎖頭嗎？還是有什麼作用」只見貼出的照片，機車的握把上多出一根L型的桿子，看起來蠻酷炫，但卻讓人不懂這用意為何，感覺有點像裝飾品的概念。
貼文一出，網友紛紛回應「這是避免碰撞的保護弓，避免近距離被碰到煞車或是離合，也避免倒車斷拉桿」、「我有一次往前騎的時候，右邊機車突然往左靠，剛好打到護弓，我在想沒護弓我會不會直接鎖死摔車」、「這是國外賽車裝的保護弓，之前有發生選手碰撞，卡到煞車拉桿，結果有人前空翻了一圈，後來就都會裝這個」、「怕旁邊汽機車突然左右切撞到拉桿，導致緊急煞車造成危險」。
而《NOWnews》記者也實際詢問有裝此配件的車主陳先生，他表示，曾經就是有過與別輛機車勾到，結果他幫我急煞，後輪整個翹起來差點翻車，後來經朋友介紹這種護弓才發現真的要裝，能讓你與車輛發生碰撞時，避免誤觸機車拉桿發生煞車或是切斷離合，還能保護手掌避免受到擠壓而受傷，平常沒什麼功能，但遇到緊急狀況時，還是能救你一命，畢竟騎機車就是俗話說的「人包鐵」，萬事還是防範一下。（編輯：張嘉哲）