威力彩27億由「30歲上班族」獨得？網揪疑點 真相曝光了
連槓41期的威力彩，頭獎昨（23）日晚間開出！第110000067期威力彩頭獎金額27億元，在新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」開出，頭獎金額27億45萬521元由一人獨得。而第一時間網路上關於頭獎得主身份的說法瘋傳，像是「30歲上班族」、「花了3200元包牌」等等，但也引來許多質疑聲浪，而後來當地里長也出面澄清了。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 12:59:26
昨日頭獎開出後，很快就有報導指出，頭獎得主是30幾歲的上班族，後來又有說法是20幾歲；且連頭獎得主的下注方式都被揭露，傳出是買了4組800元包牌，共花3200元。
但相關說法掀起眾多網友質疑，各大臉書社團、PTT都引發熱議，鄉民們紛紛指出甫開獎就能知道頭獎得主身份實在詭異，彩券行如何記得清楚購買彩券的人是誰，又如何知道對方的職業，甚至連下注方式細節都一清二楚？就有自稱開過彩券行的網友表示，「騙人沒開過投注站嗎？我當初開投注站，忙著收錢、按螢幕出單、對單上金額、找錢都來不及了，最好還能記得那位張三、李四幾點幾分來買過！再說現在是疫情期間，進去投注站買的都戴口罩，投注站老闆還能記得誰是誰？」
不過根據《ETtoday》報導，原來是一場誤會啦！最早報導的說法是來自當地里長，但當地里長今早出面澄清，「我根本不知道中獎者是誰！我怎麼會知道是誰」，而彩券行業者也澄清，台彩只是告知開出頭獎，但頭獎得主仍未與投注行聯繫，且該位頭獎得主的下注方式為何，彩券行也表示不清楚，網路最早流傳的說法完全是烏龍一場。（編輯：倪浩軒）