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威力彩27億開出！他好奇：這波花多少　「這金額」最多人

▲威力彩連槓41期之後，終於在昨天開出頭獎。對此，就有網友好奇「各位共花了多少錢買威力彩？」（圖／記者顏真真攝）
▲威力彩連槓41期之後，終於在昨天開出頭獎。對此，就有網友好奇「各位共花了多少錢買威力彩？」（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-24 13:01:00

威力彩昨（23）日晚間開獎，結果槓龜41期的頭獎終於開出，由新北三峽一人獨得，獎金高達27億，令人稱羨。對此，就有網友好奇問「這一波你花了多少錢投資威力彩？」貼文一出，不但引起網友熱議，連最多人投注的金額也曝光，並直呼「這是成功的決定」。

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原PO在《PTT》表示，看到威力彩頭獎開出，代表中獎美夢也暫時告一段落了，把辭職信收一收、早點睡，隔天還是要繼續上班，中獎想做的事只能留在夢裡。他也透露，自己這一次買了300元，因此好奇想問「你各位這一波，總共花了多少錢買威力彩啊？」

▲沒想到的是，這次威力彩最多人花的金額竟是「0元」。（圖／NOWnews資料照）
▲沒想到的是，這次威力彩最多人花的金額竟是「0元」。（圖／NOWnews資料照）
貼文曝光後，網友也分享自己總投注的金額，「我媽500…有夠盤」、「我也500，結果沒中」、「1、2000而已，跟風玩一下」、「近三期各一張共300，就買爽的」、「我自己這一波下來應該有兩三千，唉」、「100買個參與感」、「我一個人花了60萬，沒有集資」、「600，當做捐錢做善事吧」、「我貢獻1000…QQ」。

怎料，其中最多人花的金額竟是「0元」，「0，突然覺得自己做了一個成功的決定」、「0，沒這個命加減省啦」、「0，腳踏實地不要妄想了」、「0，想買的時候已經19：30了」、「0，發票都能1000多張不中了，沒偏財運的人」、「0，真要玩也是玩運彩」、「0，威力小獎超爛，大樂透我會考慮」、「0，威力彩真的超難中」。（編輯：許智超）

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