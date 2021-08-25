影／韓國人試吃台灣古早味零食　每款都令她驚訝不已

古早味的台灣零食是很多人童年的回憶，對於外國人來說又會帶來什麼感受呢？近期YouTube頻道「韓國夫妻 한국부부」，就來開箱台灣古早味零食，身為韓國人的「啵妮」看到每款零食都驚嘆不已！這次還特別邀請兩位台灣朋友「雀斑阿啾JulieTube」、「사이선 42SUN」，一起來開箱台灣古早味零食！
影像中心/綜合報導
2021-08-25 18:00:00
這次他們試吃了多種台灣古早味零食，包含沙琪瑪、大波露、戒指糖、七七乳加巧克力、魷魚絲、仙楂餅、沙士糖以及跳跳糖等…。首先試吃了沙琪瑪後立刻讓她愛上，甜甜軟軟的口感，讓「啵妮」這位韓國人非常喜歡，另外魷魚絲這款零食剛看到時。她還以為是豆腐皮，吃下去後讓她非常驚豔，還說這個零食韓國人一定會喜歡。
接下來準備的糖果是許多韓國人不太敢嘗試的零食，就是沙士口味的糖果，「啵妮」一開始非常抗拒，當她吃下去竟然意外的不錯，但隨即臉色大變，讓台灣好友在一旁偷笑。最後到了跳跳糖的環節，事實上類似的零食在韓國也有，三人在吃的過程還大玩ASMR，糖在嘴裡跳動的聲音非常清脆，「啵妮」更是將跳跳粉直接倒入口中，讓她直呼非常的爽，影片最後大讚台灣零食真的非常好吃。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：韓國夫妻 한국부부
完整影片：https://youtu.be/VxEPdkIRnls