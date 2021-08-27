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影／評比新北市寵物公園　超巨大草坪讓毛孩盡情跑跳

▲讓毛孩能釋放動力的寵物公園，是飼主陪伴牠們的好選擇。（圖／Nemo&Omen 狗貓生活誌 授權）
▲讓毛孩能釋放動力的寵物公園，是飼主陪伴牠們的好選擇。（圖／Nemo&Omen 狗貓生活誌 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-27 17:00:00

現代人生活壓力大，有不少都會飼養可愛的毛孩來陪伴。然而住在都市裡，能給牠們跑跳的空間實在很少，所以各地的寵物公園，也就因此成為了飼主們的常去之地。Youtube頻道「Nemo&Omen 狗貓生活誌 」這次就要帶大家來看看，座落於新北市眾多的寵物公園，到底適不適合大家前往？又分別有哪些優劣勢呢？

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▲位於蘆洲區的蘆堤寵物公園，有相當豐富的設施。（圖／Nemo&Omen 狗貓生活誌   授權）

首先登場的是位在蘆洲區的「蘆堤寵物公園」，頻道主表示，這裡毫無疑問是新北市最熱門的寵物公園，廣大的草坪、豐富的毛孩運動設施，以及能讓飼主安心的雙層閘門入口，讓這裡的人潮經常是絡繹不絕，值得四顆星的好評價。

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▲新店的親情寵物公園，是新北第一個寵物公園。（圖／Nemo&Omen 狗貓生活誌   授權）

接著是新店區的「親情寵物公園」，該公園位於新店溪旁邊，在 2009 年時就已經完工啟用，也讓它有了「元老寵物公園」的稱號，而園區內僅僅只有幾個輪胎設施，所以毛孩不論怎麼跑，也都不怕會撞到東西，且鄰近碧潭觀光區域，讓主人也能有休閒選擇，因此同樣獲得了四星好評。


影片中還有介紹到「三重寵物公園」、「林口松柏公園」等不同地方的介紹，頻道主也針對寵物、主人的不同取向下去做分析，內容相當豐富且多元。（文字編輯：沈傳恩）


▲多變的運動設施，讓毛孩愛不釋手。（圖／Nemo&Omen
▲多變的運動設施，讓毛孩愛不釋手。（圖／Nemo&Omen 狗貓生活誌   授權）

▶感謝授權：Nemo&Omen 狗貓生活誌  
原始影片：https://youtu.be/SqVmPGO3hT4


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