影／評比新北市寵物公園　超巨大草坪讓毛孩盡情跑跳

現代人生活壓力大，有不少都會飼養可愛的毛孩來陪伴。然而住在都市裡，能給牠們跑跳的空間實在很少，所以各地的寵物公園，也就因此成為了飼主們的常去之地。Youtube頻道「Nemo&Omen 狗貓生活誌 」這次就要帶大家來看看，座落於新北市眾多的寵物公園，到底適不適合大家前往？又分別有哪些優劣勢呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-27 17:00:00
首先登場的是位在蘆洲區的「蘆堤寵物公園」，頻道主表示，這裡毫無疑問是新北市最熱門的寵物公園，廣大的草坪、豐富的毛孩運動設施，以及能讓飼主安心的雙層閘門入口，讓這裡的人潮經常是絡繹不絕，值得四顆星的好評價。
接著是新店區的「親情寵物公園」，該公園位於新店溪旁邊，在 2009 年時就已經完工啟用，也讓它有了「元老寵物公園」的稱號，而園區內僅僅只有幾個輪胎設施，所以毛孩不論怎麼跑，也都不怕會撞到東西，且鄰近碧潭觀光區域，讓主人也能有休閒選擇，因此同樣獲得了四星好評。
影片中還有介紹到「三重寵物公園」、「林口松柏公園」等不同地方的介紹，頻道主也針對寵物、主人的不同取向下去做分析，內容相當豐富且多元。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：Nemo&Omen 狗貓生活誌
原始影片：https://youtu.be/SqVmPGO3hT4