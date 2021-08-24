鴨肉飯供不應求！餐廳「1招」解決 全場笑翻：大可不必
近期受到疫情影響，台灣各行各業皆受到衝擊，尤其又以小本生意的餐飲業受創最大，店家無不絞盡腦汁，想方設法撐過這段內需冰河期。而就有網友發現一家餐廳貼出公告，熱門產品鴨肉飯因為疫情關係，源頭供不應求，而老闆的「解決妙招」讓大家笑翻，直呼「真的大可不必！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 15:49:43
原PO在PTT發文，笑稱「危機就是轉機」，接著分享了一間餐廳貼出的告示。告示內容中可以看見，老闆表示「各位親愛的顧客，感謝大家對我們長久以來的支持，本店熱門產品（鴨肉飯）源頭說因為疫情關係，供應量不足，所以不久前先改以雞腿代替，沒想到客人反應很好，所以本店決定改賣雞肉飯，希望大家繼續支持，謝謝大家」。
正所謂山不轉路轉，鴨肉短缺立即改賣雞腿的靈活性，讓網友全都讚翻。更有鄉民一語雙關大玩諧音梗，直呼「大可（Duck）不必」，讓大家笑翻，在底下留言區洗板一排「Duck不必」的回覆，「鴨肉缺貨，客人：duck不必」、「Duck不必雞肉飯」、「duck不必（物理）」、「duck不必，鴨肉飯晚來我們也不要了」、「雞心叵測，duck不必」。
另外也有網友留言，「喜歡，勵志又有趣」、「鴨鴨計畫通」、「笑死，真的轉雞了」、「發現比較好賺啊，鴨肉很貴」、「一流廣告文案」、「我如果沒吃過看到這樣寫，還真的會點一份呢」、「鴨農或成最大輸家」。（編輯：倪浩軒）