日本派軍機撤僑！亞洲各國急赴阿富汗救援

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《共同社》報導，1架C-2運輸機於23日下午6點25分左右從埼玉縣入間基地起飛。該機經由鳥取縣美保基地，預計24日飛抵阿富汗近鄰國家。派遣的自衛隊員共計數百人規模並攜帶武器。由於阿富汗局勢不穩，將在治安穩定的近鄰國家設置據點，計劃由後續的2架C-130運輸機往返喀布爾機場和近鄰國家運送撤離對象。將這些對象暫時撤離至近鄰國家後，將基於日僑和原大使館阿富汗裔職員的意願，協助前往日本或第三國。赴日等考慮使用民航飛機。
至於其他亞洲國家，印尼派駐阿富汗的使館人員、2名阿富汗人，以及5名菲律賓人在21日清晨搭乘一架印尼軍機，抵達雅加達。印尼已撤離駐阿富汗大使館，暫時改至巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。
泰國外交部發言人在22日證實所有泰國國民都已撤離阿富汗。根據泰媒《Thaiger》報導，原本有4名已知泰國僑胞滯留於阿富汗，但在22日前都已將他們安全撤離到卡達和科威特。政府單位不認為還有其他未知或未列入的泰國國民仍在阿富汗，但如果有，期盼這些國民趕緊聯繫巴基斯坦伊斯蘭馬巴德 (Islamabad)的泰國大使館或泰國政府單位。
印度政府目前共將590人撤出阿富汗，其中包括2名阿富汗前政府議員。其中168人從喀布爾機場運往位於德里的英迪拉．甘地機場。根據印度媒體《Mint》報導，168人中包括107名印度人和23名阿富汗人。據悉，印度最後一批外交官離境之路一波多折，從大使館到機場5公里路程耗費了5個鐘頭，且由於難民逃竄，最終還是請塔利班派武裝人員護送到機場。
由於印度政府和前阿富汗民主政府關係很好，大使館人員還很擔心性命安危。不過，他們透露，在16日晚間約20輛車陸續駛離印度大使館時，一些全副武裝的塔利班戰士竟向車上乘客微笑揮手。一名戰士甚至引導印方車輛開上離開喀布爾綠區（green zone，外國使館區）的道路與通往機場的幹道。塔利班的護送使街上人群讓道，車隊終於得以抵達機場。印度航空公司（Air India）員工帕塔瑞（Shirin Pathare）在新德里下機後告訴法新社：「我好開心能夠回來。印度是天堂。」
而我國外交部則早在17日就發出聲明，表示阿富汗境內目前無台灣人，呼籲國人未來應避免前往阿富汗。外交部指出，台灣在阿富汗未設立代表機構，是由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄相關事務；根據駐處掌握資訊顯示，阿富汗境內目前並無台商、僑胞或留學生旅居阿富汗。
目前喀布爾國際機場擠滿上千多人，試圖逃離塔利班接掌後的阿富汗。而各國政府正陸續完成撤僑，塔利班發言人接受外國媒體訪問，表示這些以美國為首撤出的外國人士告訴他們，預計在8月31日前完成。
如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《香港新加坡旅遊泡泡宣告破滅！概觀東南亞旅遊業現況》以利了解。