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日本派軍機撤僑！亞洲各國急赴阿富汗救援

▲印度將部份僑胞和曾在大使館工作的阿富汗人載回印度，或是暫時載往卡達和科威特（圖／印度駐卡達大使館）
▲印度將部份僑胞和曾在大使館工作的阿富汗人載回印度，或是暫時載往卡達和科威特（圖／印度駐卡達大使館）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-25 01:00:00

隨著伊斯蘭主義組織塔利班在阿富汗掌權，各國政府都擔憂即將變天，深怕滯留在當地的僑胞受到刁難和迫害。日本政府在23日已派出專機和自衛隊成員前往阿富汗鄰近治安穩定之國家，確認安全後再派出另外2架飛機往返阿富汗首都喀布爾機場。四方報整理目前已宣佈撤僑的國家，讓讀者了解。

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日本在近日派出三架軍事飛機飛往阿富汗，展開撤僑行動。根據《美聯社》，日本防衛大臣岸信夫（ Nobuo Kishi）表示，主要撤僑對象為日本僑胞和曾協助日本大使館運營的阿富汗人民。「當地局勢動盪不安，我們將竭盡所能幫助他們離開阿富汗。」岸信夫說。日本在8月15日關閉大使館，並在17日時在鄰近國家土耳其成立臨時辦公室，但原先大使館的阿富汗員工和日本相關組織仍留在阿富汗。日本此番撤僑行動，就是要將這些人轉移到鄰近政權穩定的國家。基於這些人的人身安全考量，岸信夫拒絕透露有多少人將在此次行動中撤離。不過，他表示日本將會在31日前完成所有的撤僑行動。

根據《共同社》報導，1架C-2運輸機於23日下午6點25分左右從埼玉縣入間基地起飛。該機經由鳥取縣美保基地，預計24日飛抵阿富汗近鄰國家。派遣的自衛隊員共計數百人規模並攜帶武器。由於阿富汗局勢不穩，將在治安穩定的近鄰國家設置據點，計劃由後續的2架C-130運輸機往返喀布爾機場和近鄰國家運送撤離對象。將這些對象暫時撤離至近鄰國家後，將基於日僑和原大使館阿富汗裔職員的意願，協助前往日本或第三國。赴日等考慮使用民航飛機。

至於其他亞洲國家，印尼派駐阿富汗的使館人員、2名阿富汗人，以及5名菲律賓人在21日清晨搭乘一架印尼軍機，抵達雅加達。印尼已撤離駐阿富汗大使館，暫時改至巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。

泰國外交部發言人在22日證實所有泰國國民都已撤離阿富汗。根據泰媒《Thaiger》報導，原本有4名已知泰國僑胞滯留於阿富汗，但在22日前都已將他們安全撤離到卡達和科威特。政府單位不認為還有其他未知或未列入的泰國國民仍在阿富汗，但如果有，期盼這些國民趕緊聯繫巴基斯坦伊斯蘭馬巴德 (Islamabad)的泰國大使館或泰國政府單位。

印度政府目前共將590人撤出阿富汗，其中包括2名阿富汗前政府議員。其中168人從喀布爾機場運往位於德里的英迪拉．甘地機場。根據印度媒體《Mint》報導，168人中包括107名印度人和23名阿富汗人。據悉，印度最後一批外交官離境之路一波多折，從大使館到機場5公里路程耗費了5個鐘頭，且由於難民逃竄，最終還是請塔利班派武裝人員護送到機場。

由於印度政府和前阿富汗民主政府關係很好，大使館人員還很擔心性命安危。不過，他們透露，在16日晚間約20輛車陸續駛離印度大使館時，一些全副武裝的塔利班戰士竟向車上乘客微笑揮手。一名戰士甚至引導印方車輛開上離開喀布爾綠區（green zone，外國使館區）的道路與通往機場的幹道。塔利班的護送使街上人群讓道，車隊終於得以抵達機場。印度航空公司（Air India）員工帕塔瑞（Shirin Pathare）在新德里下機後告訴法新社：「我好開心能夠回來。印度是天堂。」

而我國外交部則早在17日就發出聲明，表示阿富汗境內目前無台灣人，呼籲國人未來應避免前往阿富汗。外交部指出，台灣在阿富汗未設立代表機構，是由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄相關事務；根據駐處掌握資訊顯示，阿富汗境內目前並無台商、僑胞或留學生旅居阿富汗。

目前喀布爾國際機場擠滿上千多人，試圖逃離塔利班接掌後的阿富汗。而各國政府正陸續完成撤僑，塔利班發言人接受外國媒體訪問，表示這些以美國為首撤出的外國人士告訴他們，預計在8月31日前完成。

如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《香港新加坡旅遊泡泡宣告破滅！概觀東南亞旅遊業現況》以利了解。


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