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房市／房市小白看屋一次問對　防止損失

▲首次看屋的房市小白，要懂得問哪些關鍵問題，才不致於購屋後而後悔。（圖／NOWnews資料照片）
▲首次看屋的房市小白，要懂得問哪些關鍵問題，才不致於購屋後而後悔。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-25 08:30:00

房市小白初次看屋，看完房屋內部的屋況與採光通風後，因為缺少看屋經驗，可能就不知要問什麼問題而與房仲面面相覷，也因為不知道該了解哪些關鍵層面，造成購屋後不如預期，專家表示，可從屋況、房屋社區環境及住戶背景等問題著手。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，看屋看完基本的格局與採光通風後，一定要多問問題，透過問題也能判斷你的仲介人員了解這個社區與商圈的熟稔程度，例如若是有仲介帶看空屋，卻連開鎖都不太熟練，就可判斷仲介對這個物件也不熟。

第一，可問針對房屋與屋主的探索問題，徐佳馨表示，包括屋主為什麼要賣屋？住過多久時間？在出售之前這間房屋的作用為何？屋主有動過格局嗎？若是老屋有新裝潢可多問為什麼要裝潢？天花板為什麼要包起來？藉屋主或仲介的回答與神色來判斷是否以裝璜掩蓋屋況瑕疵，是否是凶宅等。

第二則是包含社區的相關問題，信義房屋八德長興店店長張國彥表示，社區總戶數、單層戶數多少、管理費多少是基本題，大小坪數房型也需了解，例如若都是二、三房的房型，就可以判斷居住的居民家庭組成較相似，若是有套房至四房的房型，居民可能就從學生到大小家庭都有，作息可能會相互干擾。

張國彥說明，鄰居素質也需要仔細發問，可以詢問房仲這棟社區大樓多是白領上班族或藍領族群？有些買方會偏好買在軍公教住戶多的社區，往後住戶之間溝通，較易有共識，其他包括頂樓漏水時管委會是否負責處理，車位大小是否足夠，家中若有兩台車可否另購車位等。

第三，則是了解自己的購屋預算是否符合區域行情，張國彥舉例曾有買方準備80萬想購屋，但並不知道一般住宅若是能貸款8成，總價500萬的房子就需準備100萬的自備款，因此80萬自備款要看的房屋就很受限，相對的消費者也要詢問，看屋的這個區域或社區大樓，通常可以貸款幾成，來回推自己準備的自備款需要多少金額。

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