房市／房市小白看屋一次問對　防止損失

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第一，可問針對房屋與屋主的探索問題，徐佳馨表示，包括屋主為什麼要賣屋？住過多久時間？在出售之前這間房屋的作用為何？屋主有動過格局嗎？若是老屋有新裝潢可多問為什麼要裝潢？天花板為什麼要包起來？藉屋主或仲介的回答與神色來判斷是否以裝璜掩蓋屋況瑕疵，是否是凶宅等。
第二則是包含社區的相關問題，信義房屋八德長興店店長張國彥表示，社區總戶數、單層戶數多少、管理費多少是基本題，大小坪數房型也需了解，例如若都是二、三房的房型，就可以判斷居住的居民家庭組成較相似，若是有套房至四房的房型，居民可能就從學生到大小家庭都有，作息可能會相互干擾。
張國彥說明，鄰居素質也需要仔細發問，可以詢問房仲這棟社區大樓多是白領上班族或藍領族群？有些買方會偏好買在軍公教住戶多的社區，往後住戶之間溝通，較易有共識，其他包括頂樓漏水時管委會是否負責處理，車位大小是否足夠，家中若有兩台車可否另購車位等。
第三，則是了解自己的購屋預算是否符合區域行情，張國彥舉例曾有買方準備80萬想購屋，但並不知道一般住宅若是能貸款8成，總價500萬的房子就需準備100萬的自備款，因此80萬自備款要看的房屋就很受限，相對的消費者也要詢問，看屋的這個區域或社區大樓，通常可以貸款幾成，來回推自己準備的自備款需要多少金額。