全球首支！輝瑞BNT疫苗獲美正式藥證 台藥廠引進意願高
輝瑞BNT疫苗在23日正式獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准，後續將能藉由正常管道經由代理商供藥廠代理進貨，國內已有廠商表態引進意願高，指揮中心則表示，取得國內藥證要有相關代理商或分公司跟食藥署提出申請，目前是還沒有相關的訊息。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-24 17:29:55
美國食品暨藥物管理局23日正式批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作推出的COVID-19疫苗，此款疫苗可供16歲以上人口接種，同時也是首支獲美國正式批准的COVID-19疫苗。
不同於緊急授權使用（EUA），該疫苗在獲得批准後，藥廠可評估代理引進可能應，對此已有藥廠保瑞藥業抱持開放態度，副總經理陳世民表示有興趣且有意願為國人盡份心力，只不過目前因輝瑞BNT疫苗台灣代理權掌握在大陸上海復星，在進口前也需要先拿到原廠授權，才能申請台灣藥證登記，再加上申請檢驗登記需要一年的時間，因此後續的步驟仍要進一步了解，並視疫情變化與政策方向擬訂。
除此之外，莫德納也傳出有機會可以取得正式藥證，預估屆時爭取引進的藥廠意願也會增高。
至於指揮官陳時中對於相關訊息，在記者會上表示，輝瑞在台灣有分公司，但基本上在取得進來台灣的藥證方式，要有有相關代理商或分公司跟食藥署提出申請，但據他所知目前還沒有接到相關的訊息。