房市／實登2.0揭預售屋行情　談低價有機會

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大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，一般來說，預售屋整批開賣時，高低樓層會有垂直價差，買方依據同戶別高樓層的成交單價，可作為自己的出價參考，舉例來說，頂樓及次頂樓戶成交單價是40萬，欲購買中低樓層的買方，出價就可以從40萬以下開始談；除垂直價差，不同戶別因面向及景觀不同也會有水平價差，既然實登2.0揭露至各戶別的成交行情，買方也可依同樓層面向最好的戶別為參考依據來出價。如此一來，雖然不能保證一定能買到社區最低價，但應不至於買到社區最高價。
除了參考同個建案的實登資料，郎美囡建議，可依照購屋地點、區段整體行情、推案量多不多等資訊來議價。例如一個重劃區若推案量大，消費者很容易就能查到近期成交行情區間，判斷個人負擔能力及意願後，依自身可接受的價格出價，「未必要拘泥於實價登錄」，因為供給量大「有談有機會」，也可以多去幾次，表現購屋意願，都有可能磨合出雙方都能接受的成交價格。
信義房屋企研室專案經理曾敬德則表示，當景氣好的時候，買方紛紛出籠，每個人買到的成交價格，基本上與實價登錄所揭露的差距不會太大，議價空間有限，但好處在於「樓下買得比樓上貴」、「面向差卻買得最貴」等狀況較不容易發生；而若是景氣比較差或個案銷售狀況不好，根據之前的成交價，相對可以砍價的空間就會略大一些，但比較兩難的是，當景氣不好或個案滯銷，通常買方也會比較不敢進場買房。