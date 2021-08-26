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房市／實登2.0揭預售屋行情　談低價有機會

▲根據高樓層或面向較好戶別的成交價，可作為預售屋出價依據。圖為示意照。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據高樓層或面向較好戶別的成交價，可作為預售屋出價依據。圖為示意照。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-26 08:30:00

實登2.0上路，預售屋買賣簽約30日內，建商必須申報交易價格。行情全揭露，消費者能依據實登行情作為出價參考、甚至買得更便宜嗎？房市專家表示，預售屋有水平及垂直價差，出價時不妨以高樓層或面向較好戶別的成交價作為出價基準，雖不見得能買到社區最低價，也不至於買到最高價；其次，若當地推案量大或是景氣比較不好時，相對也較有機會買到低於實登行情。

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實價登錄2.0將預售屋銷售納管，內政部說明，預售屋開始銷售前，建商應將建案資訊、定型化契約報請縣市政府備查，此外，無論是建商自售或委託代銷業者銷售，應在簽約買賣契約日起30日內，申報交易價格等資訊。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，一般來說，預售屋整批開賣時，高低樓層會有垂直價差，買方依據同戶別高樓層的成交單價，可作為自己的出價參考，舉例來說，頂樓及次頂樓戶成交單價是40萬，欲購買中低樓層的買方，出價就可以從40萬以下開始談；除垂直價差，不同戶別因面向及景觀不同也會有水平價差，既然實登2.0揭露至各戶別的成交行情，買方也可依同樓層面向最好的戶別為參考依據來出價。如此一來，雖然不能保證一定能買到社區最低價，但應不至於買到社區最高價。

除了參考同個建案的實登資料，郎美囡建議，可依照購屋地點、區段整體行情、推案量多不多等資訊來議價。例如一個重劃區若推案量大，消費者很容易就能查到近期成交行情區間，判斷個人負擔能力及意願後，依自身可接受的價格出價，「未必要拘泥於實價登錄」，因為供給量大「有談有機會」，也可以多去幾次，表現購屋意願，都有可能磨合出雙方都能接受的成交價格。

信義房屋企研室專案經理曾敬德則表示，當景氣好的時候，買方紛紛出籠，每個人買到的成交價格，基本上與實價登錄所揭露的差距不會太大，議價空間有限，但好處在於「樓下買得比樓上貴」、「面向差卻買得最貴」等狀況較不容易發生；而若是景氣比較差或個案銷售狀況不好，根據之前的成交價，相對可以砍價的空間就會略大一些，但比較兩難的是，當景氣不好或個案滯銷，通常買方也會比較不敢進場買房。

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