出門不關冷氣更省電？日專家反曝「關鍵因素」：只對一半
台灣每到夏天就會濕熱難耐，冷氣也成為家家戶戶的必需品，但涼爽的代價可能是高昂的電費，不少人也開始研究怎樣吹冷氣才比較省電。對此，就有日本的專家詳細解釋冷氣省電的關鍵因素以及原理。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 18:03:14
過去不少民眾認為，暫時出門「冷氣不關會比較省電」，但日媒《文春Online》則指出，其實這觀念「只對了一半」，原因在於家中冷氣是否有「人體感應功能」，擁有此功能的機種，才會在感應到室內沒人後，轉變成「省電模式」。
但如果家中冷氣沒有此功能，該怎麼判斷呢？其實過去就有日本冷氣品牌做了實驗，以剛啟動運轉的耗電量與持續運轉做對比，結果發現臨界點大約落在30分鐘。等於如果人要離開室內不到30分鐘，建議開著冷氣會較省電，但若超過這個時間，最好還是關閉冷氣會較省。
除了上述方式之外，報導也提到，冷氣室外機的清潔也相當重要，多數民眾平時只記得清洗冷氣濾網，卻忽略了室外機的清潔保養，肩負排放熱氣重責大任的室外機，其實使用久了也多少會堆積灰塵，影響散熱效率，更會導致室內冷房效果變差而更加耗電，因此室外機的清潔也是需要注意的重點。（編輯：潘毅）