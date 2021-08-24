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新北首例打高端死亡案　衛生局：是否與疫苗有關尚待釐清

▲新北市長侯友宜表示，今日新增1例確診的個案，居住在土城區，檢驗出的CT值是37.67，不具有傳播力，研判是舊案。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.24）
▲新北市長侯友宜表示，今日新增1例確診的個案，居住在土城區，檢驗出的CT值是37.67，不具有傳播力，研判是舊案。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.24）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-24 18:47:09

花蓮爆出有新北確診信眾出席40人的法會，恐有群聚感染的風險，且花蓮縣公布足跡後卻將疫調的責任推給新北市府；新北市政府衛生局長陳潤秋今（24）日表示，新北與花蓮雙邊會一起合作處理。

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陳潤秋指出，連同確診者到花蓮參與法會的新北信眾共14位，而其他的13位都已經完成採檢，也會把相關的資訊交給花蓮縣衛生局一起處理；另外，新北市今也公布案16044確診者的足跡，8月20日下午16時27分至16時52分到過板橋區的重慶黃昏市場。

外界關注國產高端疫苗的施打率及是否有不良反應？衛生局回應，蘆洲區通報39歲的男性，8月23日接種高端疫苗，接種後當天無特別症狀，8月24日中午遭發現無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治；至於個案死亡的原因，是否與疫苗有關尚待釐清，將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市副市長劉和然說，預約施打高端疫苗的人數為53041位，截至中午以施打47988位，施打率為90%；補充，高端疫苗獲配97000劑，目前正陸續施打中，至於剩下少數的AZ、莫德納疫苗，施打的對象為第二劑，及部分的老師、補習班老師。

至於總統指示國防部規畫入伍的役男，比照國軍士官兵接種疫苗的看法？劉和然認為，軍中服役是一個特殊的情況，衛福部長陳時中也強調不會強迫入伍的新兵施打疫苗，但可能因為軍中的命令，或不當長官的權勢要求、團體同儕的壓力，造成情緒的勒索，導致入伍的新兵，不得不施打唯一的一種疫苗；呼籲至少提供2種以上的疫苗讓士兵選擇，絕不能強迫入伍新兵施打單一的疫苗。


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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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