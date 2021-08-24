叫女兒去市場跑腿！攤販喊「買鵝菜」她霧煞煞　內行解答

不少婆媽可能會因為家事太多做不完，請小孩幫忙出門跑個腿；不過，就有一名女網友發文，表示今天叫女兒去市場買個菜，豈料卻聽不懂路邊攤販喊的「鵝菜」是什麼，貼文一出，也釣出內行解答了。





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該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示今天早上女兒突然說想吃綠色蔬菜，但她也不確定青菜價格降了沒，就給女兒200元去市場買菜，「叫她跟年紀比較大的阿嬤買，結果女兒去菜市場後，打電話回來問我什麼是『鵝菜』」，因為賣菜阿嬤說「兩把20元」。





原PO一聽也愣住，「我跟她說我也沒聽過，就買回來吧」，豈料女兒回家以後就把菜忘在門口，「本來要炒菜給她吃，可是怎麼找都找不到鵝仔菜，後來鄰居按門鈴跟我們說門口有一包菜」，這也讓原PO秒翻了白眼，在文末直呼「女兒長大了，還是很讓人不放心，鵝仔菜我也沒煮過，我就炒蒜頭而已，不知道大家知不知道鵝仔菜？蠻好吃的」。





▲原PO不知道「鵝仔菜」是什麼。（圖／翻攝自《家常菜》）

其中，也有內行網友表示這其實是「A菜」，「菜農報到，A菜有，粉妹啊、尖妹啊（冬季才有）和青妹啊，以上都是台語發音」、「a菜的一種」、「以前是餵鴨的，但現在也很貴，營養成分高」、「這是A仔菜，帶點苦味，那位阿嬤可能是海口音吧！」、「A啊菜啦，老人家的發音是喂啊菜」、「以前鄉下都拿來養鵝，所以叫鵝啊菜」。（編輯：郭佩蓉）



