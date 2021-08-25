NOW早報／便當打開愣住！她見「1配菜」喊邪教　眾讚超貴

便當打開愣住！她見「1配菜」喊邪教 眾反讚：現在超貴





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現代人生活匆忙，便當憑方便快速且菜色多樣化的特點，成為不少人打理三餐的最佳選項之一。不過在眾多菜色中，總是有些特殊品項，讓人一打開就覺得沒有食慾。就有位女網友分享一道自己最不喜歡的便當配菜，直呼「是什麼邪教？」但有不少老饕認為這道菜現在的價格很貴，引發討論。

而從照片中可以看見，原PO嫌棄的是切成片狀的

小黃瓜

，但不少網友力挺小黃瓜如今超級貴，「別小看這邪教你可能還吃不起1斤呢」、「前一兩個禮拜，一斤可以買一到兩個雞腿便」、「1斤130炒給你吃還嫌」、「現在貴死了」。不果，就如同原PO所說「給我錢我也不吃」，不少網友也接受不了便當內有小黃瓜，紛紛留言「我也不行，生吃可以，熱的熟的軟的都不行」、「不敢吃小黃瓜＋1，直接連底下的白飯一起挖掉」、「小黃瓜不行，有一個臭味」、「沒辦法接受熱的小黃瓜」。

▲原PO無法接受便當內的小黃瓜。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）

今日天氣／天氣高溫炎熱！午後留意局部大雷雨





今（25）天太平洋高壓勢力逐漸增強，環境風場漸漸轉為東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午間中南部沿海地區有零星降雨，而大氣環境仍然有利於對流發展，西半部地區及其他山區要留意午後雷陣雨，局部地區有短延時強降雨、大雷雨等劇烈天氣現象，並有大雨發生的機率，午後外出活動建議攜帶雨具備用；各地高溫約32至34度，花東縱谷及南投地區有36度以上高溫發生的機率，請注意防曬並且多補充水分。





農遊券面額很吉祥！至少發放200萬張 搭配五倍券更超值





本土疫情趨緩，行政院預計推出「五倍券」方案振興經濟，農委會將比照去年發放「農遊券」來刺激農業旅遊和農產品消費，農委會昨（24）日表示，新版農遊券會高於250元且面額「非常吉祥」，張數至少200萬張，可以用來旅遊和購買農產品，不過領取方式將由行政院統一規劃，不再像去年一樣分開登記、領取。而針對面額數字「很吉祥」，媒體追問是588、666、688還是888？陳添壽語帶保留，僅表示具體內容過幾天應該就能出爐，相信會給大家一個很好的答案。

▲新版農遊券面額「很吉祥」，農委會副主委陳添壽表示今年搭配五倍券優惠「長高長胖」。圖為去（2020）年農委會主委陳吉仲（中）前往彰化縣埔鹽鄉大有社區村觀光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

國安法下一個目標？港媒：何韻詩已被盯上





為反送中運動提供人道支援的香港「612人道支援基金」，因為國安法壓力日益增強，已被迫在18日宣布停止運作，而該機構信託人之一、知名歌手何韻詩也傳出，已遭北京和港府盯上。此外，何韻詩除了在香港，還涉及多次境外活動，包含2019年7月，何韻詩曾出席聯合國人權理事會會議，就香港近年人權狀況惡化發言。

▲積極支持反送中運動的香港藝人何韻詩，傳出遭北京及港府盯上，不排除會是國安法的下一個目標。（圖/翻攝何韻詩臉書）

最新財產申報！林佳龍夫妻身價近3億 林俊憲爆出已離婚





監察院昨（24）日公布最新一期廉政專刊，其中，前交通部長林佳龍夫婦申報存款1億5202萬元、有價證券1億3220萬元，身價高達近3億，陸委會主委邱太三存款也高達5828萬元﹔另外，民進黨立委林俊憲的財產申報配偶欄變空白，備註欄中註明已在去申報期限前離婚。

▲監察院今（24）日公布最新一期廉政專刊，其中前交通部長林佳龍夫婦申報存款1億5202萬元、有價證券1億3220萬元，身價高達近3億。（圖／記者陳明安攝，2021.04.07）

出門不關冷氣更省電？日專家反曝「關鍵因素」：只對一半





台灣每到夏天就會濕熱難耐，冷氣也成為家家戶戶的必需品，但涼爽的代價可能是高昂的電費，不少人也開始研究怎樣吹冷氣比較省電。對此，就有日本的專家詳細解釋冷氣省電的關鍵因素以及原理。不少民眾認為，暫時出門「冷氣不關會比較省電」，不過，日媒《文春Online》指出，其實這觀念「只對了一半」，原因在於家中冷氣是否有「人體感應功能」，擁有此功能的機種，才會在感應到室內沒人後，轉變成「省電模式」。

但如果家中冷氣沒有此功能，該怎麼判斷呢？其實過去就有日本冷氣品牌做了實驗，以剛啟動運轉的耗電量與持續運轉做對比，結果發現臨界點大約落在30分鐘。等於如果

人要離開室內不到30分鐘，建議開著冷氣會較省電，但若超過這個時間，最好還是關閉冷氣會較省。

除了上述方式之外，報導也提到，冷氣

室外機的清潔

也相當重要，多數民眾平時只記得清洗冷氣濾網，卻忽略了室外機的清潔保養，肩負排放熱氣重責大任的室外機，其實使用久了也多少會堆積灰塵，影響散熱效率，更會導致室內冷房效果變差而更加耗電，因此室外機的清潔也是需要注意的重點。（編輯：許苡晴）