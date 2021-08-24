八大停業月薪歸0！女曝「日常開銷」喊撐不住 網卻搖頭
雖然目前台灣疫情趨緩，並降為二級警戒，但全台灣的八大行業仍持續停業中。就有位從事相關行業女網友曝光每個月必須的「日常開銷」，並苦喊「撐不下去了」，然而細項曝光後，卻令不少網友直搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 23:34:09
有女網友在《八大行業自救會》上發文訴苦，「各位在沒補助的情況下，每個月要支出多少錢？我自己的話，真的快撐不下去了，每個月至少要七萬多，房租3萬、治裝費1萬左右、車貸1.5萬、飲食1萬、醫美7千，其他必要購物1.2萬」。她隨後也向政府喊話「這樣打壓八大，生活要怎麼過？可以多多傾聽社會底層的聲音嗎？」
然而文章被轉傳至《爆廢公社公開版》，卻出現不少民眾反彈回應「每個月至少花7萬？我覺得我比她還底層」、「疫情沒工作還需要治裝費喔 ..然後每個月都要醫美是要幹嘛啦」、「賺的多花的快，一點都不存，沒收入就很慘了」「最壞的時期果然是鍛練、提升自己價值的好時期啊，醫美、治裝費在這個時期是必要的嗎？」、「我們家三口子一個月總合，還不到人家底層的基本開銷」、「在我看來房租、車貸、飲食不可避免，但醫美治裝費根本就可以省下來，突然感覺底層也沒有我的容身之處了」、「我繳房貸也不用兩萬，到底哪裡租3萬的房子」。
但也有部分網友抱持不同看法，「她只是沒說清楚吧，就算只算房租車貸她還是每個月要賺5萬才夠用，這些錢她要去哪裡生」、「三個月沒收入事我也撐不住，將心比心吧」。
而針對八大行業何時復業一問題，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨（23）日也坦言「八大這是一個非常困難的題目」，在生活中與要如何與防疫取得平衡，要待相關調查清楚後，才會考慮來開放。（編輯：潘毅）