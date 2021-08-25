皮蛋豆腐怎吃才讚？他發現新世界　老饕加「1餅乾」超神

「皮蛋豆腐」是吃清粥時的最佳配菜，也是小吃攤裡常見的小菜之一，而每個人的吃法都不盡相同，若是不沾醬直接吃，感覺好像沒什麼味道，且有些人甚至會排斥皮蛋的獨特氣味。不過，皮蛋豆腐到底該怎麼吃才內行呢？近日有網友就透露，朋友跟他分享皮蛋豆腐的吃法，「豆腐與皮蛋混合吃」，結果他一吃發現新世界，讚不絕口！對此，不少老饕則紛紛加碼「神級吃法」。

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原PO在PTT八卦板以「

原來皮蛋豆腐有正確吃法？

」為題發文，他表示，自己從小吃皮蛋豆腐都是「夾皮蛋或豆腐分開配飯吃」，結果昨天有女性友人告訴他，「要用湯匙， 夾一塊豆腐然後加一塊皮蛋， 一口吃下去」。

而這個吃法讓他一吃驚為天人，不禁直說「直到這個Moment，我才知道原來混合一起吃下去的味道是如此的美味，原來我一直都用了錯誤的吃法吃它...」他並好奇詢問「大家都知道皮蛋豆腐要一起吃嗎? 還是都跟我一樣吃錯了阿？」

▲「皮蛋豆腐」是吃清粥式的最佳配菜，不過各路吃法都不盡相同。（示意圖／翻攝PhotoAC）

問題一出，立刻掀起討論，許多網友紛紛留言「滷肉飯先把飯吃完，把好吃的滷肉放最後面」、「攪爛再吃」、「皮蛋、醬油膏打成醬，淋在豆腐上」、「用湯匙攪爛拌一起更好吃，真心不騙」、「攪爛吃才是最正確的好嗎？」「攪爛才是王道！」

此外，還有不少吃貨分享銷魂吃法，直指「可以加入

可樂果

一起吃，口感不錯」、「要一起攪爛然後加一點香油和辣油，撒上蔥花和香菜，整個層次感提升到不同境界」、「加點花生和柴魚片、醬油膏」、「皮蛋豆腐要加肉鬆和柴魚片」、「灑一把柴魚片」、「上次加了肉鬆，發現新世界」。（編輯：許苡晴）