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皮蛋豆腐怎吃才讚？他發現新世界　老饕加「1餅乾」超神

▲近日有網友表示，朋友告訴他，皮蛋豆腐「要用湯匙， 夾一塊豆腐然後加一塊皮蛋， 一口吃下去」，結果他一吃發現新世界！（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲近日有網友表示，朋友告訴他，皮蛋豆腐「要用湯匙， 夾一塊豆腐然後加一塊皮蛋， 一口吃下去」，結果他一吃發現新世界！（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-25 09:32:59

「皮蛋豆腐」是吃清粥時的最佳配菜，也是小吃攤裡常見的小菜之一，而每個人的吃法都不盡相同，若是不沾醬直接吃，感覺好像沒什麼味道，且有些人甚至會排斥皮蛋的獨特氣味。不過，皮蛋豆腐到底該怎麼吃才內行呢？近日有網友就透露，朋友跟他分享皮蛋豆腐的吃法，「豆腐與皮蛋混合吃」，結果他一吃發現新世界，讚不絕口！對此，不少老饕則紛紛加碼「神級吃法」。

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原PO在PTT八卦板以「原來皮蛋豆腐有正確吃法？」為題發文，他表示，自己從小吃皮蛋豆腐都是「夾皮蛋或豆腐分開配飯吃」，結果昨天有女性友人告訴他，「要用湯匙， 夾一塊豆腐然後加一塊皮蛋， 一口吃下去」。

而這個吃法讓他一吃驚為天人，不禁直說「直到這個Moment，我才知道原來混合一起吃下去的味道是如此的美味，原來我一直都用了錯誤的吃法吃它...」他並好奇詢問「大家都知道皮蛋豆腐要一起吃嗎? 還是都跟我一樣吃錯了阿？」 

▲「皮蛋豆腐」是吃清粥式的最佳配菜，不過過路吃法都不盡相同。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲「皮蛋豆腐」是吃清粥式的最佳配菜，不過各路吃法都不盡相同。（示意圖／翻攝PhotoAC）
問題一出，立刻掀起討論，許多網友紛紛留言「滷肉飯先把飯吃完，把好吃的滷肉放最後面」、「攪爛再吃」、「皮蛋、醬油膏打成醬，淋在豆腐上」、「用湯匙攪爛拌一起更好吃，真心不騙」、「攪爛吃才是最正確的好嗎？」「攪爛才是王道！」

此外，還有不少吃貨分享銷魂吃法，直指「可以加入可樂果一起吃，口感不錯」、「要一起攪爛然後加一點香油和辣油，撒上蔥花和香菜，整個層次感提升到不同境界」、「加點花生和柴魚片、醬油膏」、「皮蛋豆腐要加肉鬆和柴魚片」、「灑一把柴魚片」、「上次加了肉鬆，發現新世界」。（編輯：許苡晴）

▲一名網友透露，朋友跟他分享皮蛋豆腐的吃法，即「一口豆腐一口皮蛋一起吃」，結果他一吃發現新世界，讚不絕口！（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友透露，朋友跟他分享皮蛋豆腐的吃法，即「一口豆腐一口皮蛋一起吃」，讓他一吃發現新世界，讚不絕口！（圖／翻攝自PTT）
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