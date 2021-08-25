買乾拌麵被問「要煮熟嗎」？男秒愣 內行揭店員背後用意
除了一直很受歡迎的泡麵以外，「乾拌麵」近年來也超夯，且乾拌麵不僅速食麵市場廣大，在一般的麵攤餐館內，也是十分常見的國民小吃。不過就有位男網友抱怨，自己去買麵的時候，店員竟回「要煮熟嗎？」讓他當下傻眼，想說不煮熟能吃嗎，認為店員是不是心情不好。文章發佈後掀起討論，更有內行人解釋了店員問題的用意。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 10:07:07
原PO在《爆廢公社二館》臉書發文，透露自己昨（24）晚8點多下班後去買麵吃，先詢問店家「老闆還有賣嗎？」一位店員回答有喔，於是原PO點了一份紅燒軟骨乾拌麵，並叮嚀「麵不要太爛」。而點餐店員吩咐給內場店員後，內場店員便問了「那要煮熟嗎？」
原PO指出內場店員本來正在收拾，因此聽到又有人點餐好像有點不爽，他無言回答「要熟...」當下不禁疑惑「不煮熟能吃嗎？很像是我點牛排五分熟，店員回我說要退冰嗎？」更直呼如果是不爽做生意，「大可跟我說打烊了」。
雖然原PO懷疑店員問他「要煮熟嗎」是帶有不滿情緒，但卻有許多內行網友解釋，「外帶都不會煮全熟沒錯，七八分悶到回家才不會整個爛爛的」、「我喜歡吃比較不熟的麵，燙到麵心沒有生麵就撈起來裝碗，這樣帶回家時，麵才不會吃起來爛爛的」、「我們餐廳外帶的麵也都是不煮到全熟就裝起來給客人欸，餘溫也會加熱啊」、「有的人會要求麵不要煮到熟，怕回家路途會熟到爛，有的甚至會煮好之後分開包裝」、「可能有人喜歡吃夾生那種！ 外帶夾生，回到家剛好悶熟」。
但也有網友認為，「就是你耽誤下班時間，不開心了啊」、「回她不用熟也不要麵」、「如果是我，我會說不要了」、「我會回她粗暴的言論大可不必」、「是我就說不麻煩了，我去吃別家」。（編輯：倪浩軒）