病毒不會等你！侯友宜籲：視同Delta已入社區自信迎戰

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侯友宜認為，今年5、6月本土疫情嚴重時，新北面對醫療量能不足問題，同心齊力協調18家的急救責任醫院開出1304床，短短不到1個月時間加開6家集中檢疫中心、1308床，這是當時能夠支撐醫療量能不崩潰的關鍵；每個縣市或國家都要靠自己的能力，守住醫療量能不崩盤、降低死亡率是重要關卡。
侯友宜強調，台灣必須視同Delta病毒已進入社區，準備就緒的自信迎戰，新北已盤點醫療量能，面對Delta侵襲，集中檢疫中心必須能開出加倍的量，ICU病床1週內全部開出；此外，日本已採取「在宅醫療」的模式，類似新北先前推動的虛擬病房，如果Delta病毒大幅肆虐，輕症患者在宅醫療也是考慮的選項之一。
衛生局長陳潤秋說，Delta病毒對世界各國的醫療量能都是很大挑戰，美國、日本的疫情已快速上升，確診、住院、重症持續的創新高，日本不僅宣布招募防疫旅館，也啟動「在宅醫療」的應變方式處置病患；此外，中國大陸疫情雖有下降，但上海浦東機場的6名境外貨機作業人員確診，則需提高警覺。
衛生局補充，新北首創在集中檢疫中心試辦「遠距關懷虛擬病房平台」，配發血氧儀等，讓個案每天定期到平台登錄血氧、體溫、血壓、心跳等生理數據，再由專業醫護人員監看生理趨勢圖；若有任何異狀，平台會自動判讀為警示的黃燈，醫護會立刻進一步處理。
同時透過「視訊」的功能，讓個案能和醫護隨時視訊關懷互動；面對來勢洶洶的Delta變種病毒，新北整備「遠距關懷虛擬病房平台」規劃，倘若疫情嚴峻時，可延伸應用至無症狀個案在宅照護。
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