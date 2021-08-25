面試被問「有去別的公司求職」？過來人揭目的：你沒機會
不少公司面試時總是會提出許多問題，藉此了解求職者的談吐、臨場反應能力等面向。不過，就有網友面試即將結束時，突然被問了「現在有在邊找新的工作嗎？」這道題目，讓他好奇背後用意，隨即就有行家揭開真相。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 11:12:19
原PO於Dcard上發文，表示最近到某間公司面試工讀生的職缺，準備結束時，老闆就告知他先回家等通知，但又補問一句「現在有在邊找新的工作嗎？」原PO隨即回應「沒有」，突然其來的問題，就讓他不解詢問「有人知道這句話的意思嗎？」
問題一曝光，就引來行家揭開目的，「代表你沒有很急著工作他可以跟你耗時間」、「如果沒有再找其他工作，表示不急著通知你，因為你沒有其他機會；如果有再找其他工作，要盡快回覆你，避免你應徵上其他工作」。
不僅如此，還有過來人坦言，倘若公司規模不大，通常「回去等通知」大概是沒戲，「我自己認為可能他覺得你不錯，是目前的前三名，但有部分你沒有達到他們期望找到的人才特質，也可能還有履歷也很適合的人還沒面試，沒辦法當下就錄取你，想知道你會不會等這份職缺～或是他們公司要思考很久，想看看你等不等的了，正常公司通常有錄取工讀生的部分一個禮拜內會通知。」認為其實這些都是常見的問題，建議原PO可以邊等通知邊找新的職缺。（編輯：陳雅雲）