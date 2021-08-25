男鬼月戶外「做1事」！衰到下跪道歉 過來人嘆：別鐵齒
農曆七月已經過一半了，但出門在外還是要注意自己的安全，千萬不要太鐵齒，認為自己到目前為止一切都很平安順利就恣意妄為。近日有一位網友就分享了友人太鐵齒的事蹟，不僅讓他工作不順，還召來了「三個老人」跟著他，最終只能去跟好兄弟下跪道歉。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 22:42:36｜2021-08-25 22:52:29
一位網友在臉書社團《靈異公社》發了一篇文章，直說「人真的不要鐵齒，七月真的在戶外隨意大小便記得跟好兄弟說，不要認為尿完就沒你的事。我這個朋友就是這樣，最後倒霉的是自己，工作被推，還有三個老人一直跟著他，最後受不了還是要去跟好兄弟下跪道歉」，並且附上了一張友人跪在地上的照片，他也帶了米酒向好兄弟賠罪。
貼文一岀，網友紛紛表示「真的，不要鐵齒」、「平常我都會注意，說聲抱歉」、「在野外方便都要說一聲，跟月份無關啦」、「要說抱歉借過一下，冒犯抱歉」、「這是基本的禮貌，對人或對另一個世界的人都一樣的！」。
也有過來人說，「我也曾這樣，結果回去發燒一天」、「無形界最喜歡整鐵齒的人，聽過那種在人家祖墳周圍尿尿回家發燒三天的」、「我也是！方便完之後摔車，超痛」、「戶外要方便真的要很注意，這經驗我也遇到過」。（實習編輯：王麗雯）
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