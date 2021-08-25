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男送30組LINE貼圖全跳「3字通知」！全場尷尬：實話傷人

▲有網友連續送了30組LINE貼圖給他人，都跳出相同通知，讓他崩潰詢問「這樣是不是代表被封鎖？」（圖／翻攝LINE官網）
▲有網友連續送了30組LINE貼圖給他人，都跳出相同通知，讓他崩潰詢問「這樣是不是代表被封鎖？」（圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-08-25 12:06:29

近年來隨著網路科技發達，民眾開始都會使用社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡和交談，其中LINE就因能以傳遞貼圖方式表達情感，而深受用戶喜愛。不過，就有一名網友連續送了30組LINE貼圖給他人，都跳出相同的通知，讓他崩潰詢問「這樣是不是代表被封鎖？」

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原PO於PTT八卦板上發文，表示因為對方一直不回訊息，當下他便利用送貼圖的方式測試是不是被封鎖，「贈送30組貼圖，全部都是顯示已擁有，不可能每組都買，這樣是不是代表被封鎖？」

▲網友連續贈送30次貼圖都無法成功，讓他懷疑自己被對方封鎖。（圖／翻攝PTT）
▲網友連續贈送30次貼圖都無法成功，讓他懷疑自己被對方封鎖。（圖／翻攝PTT）
據了解，若用戶要想知曉自己在LINE上是否被好友封鎖，可透過「贈送貼圖」方式確認，倘若贈送時跳出「這位好友無法接收貼圖禮物，請選擇其他送禮對象」或「XX已擁有這組貼圖」，代表有2種可能，一是對方早已有該款貼圖；二則是真的封鎖了你。

貼文曝光後，就引發不少鄉民討論，「可憐阿你被封鎖了」、「這種時候笑一笑就算了」、「不忍說，但確實是」、「不忍噓，實話總是傷人」、「可憐哪！被閣下盯上真恐怖」。但亦有人坦言「說不定人家貼圖月訂閱制」、「你就選一個很冷門的貼圖送，如果對方也顯示已擁有就真的是被封鎖啦」、「你送名字貼圖就知道了= =」。（編輯：陳雅雲）

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