阿嬤請孫喝飲料嘆「價格貴」！店員下秒1舉動 眾人全哭
很多家庭裡的父母親，因為平日要出門上班的關係，導致雙親和小孩子見面的時間並不多，因此孩子的生活起居、各種東西的打理，可能都是由阿公阿嬤負責，這樣長久下來的相處，祖孫的感情自然會升溫。日前有位飲料店店員，就分享了一個阿嬤買飲料給孫子喝的故事，而這一連串的故事也感動了許多人。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 22:39:17
一位飲料店的員工在《Dcard》上分享了一個故事，在他上班時，有一位阿嬤帶著她的孫子一起來買飲料，這位阿嬤眼睛的周圍都流目油，手上拿著不多的零錢，走到了點餐櫃檯，阿嬤跟孫子說「看你要喝什麼就買什麼」，結果孫子點了三杯價位偏高的飲料。當店員重新唸了一次點的飲料，阿嬤聽到之後卻愣住了，碎唸著「現在飲料都那麼貴哦」，但她還是默默拿出了錢。
看著這樣的畫面店員覺得有點心酸，也想起了自己的經歷，於是跟阿嬤說「今天特別有打折啦，送一杯」，然後拿著自己的錢包，偷偷的付了一杯的錢。泡好飲料之後，店員低頭跟孫子說「弟弟，你阿嬤對你很好，要記得要對阿嬤好一點」，一說完那位阿嬤還跟店員道謝。
這個感人的故事不只讓許多人想起自己的家人，也讓網友大讚「你超棒的欸」、「原po好暖！」、「好有愛心喔～」、「謝謝原po讓這個世界更加美好」、「莫名心酸嗚嗚，只能給你一個讚了」、「好人會有好報的」。（實習編輯：王麗雯）