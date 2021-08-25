國內藥廠想代理BNT疫苗 陳時中：原廠授權才能申請藥證
美國食品暨藥物管理局（FDA）23日正式批准輝瑞BNT疫苗，台灣東洋董事長林全就表示重新與BNT攜手合作「不是不可能」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日指出「這個連影子都還沒有，大家就談得沸沸揚揚」，重點是要得到原廠授權代理，才能申請藥證，而且審查時間差不多需1年以上、特別情況至少也要4個月。
記者顏真真/台北報導
2021-08-25 17:13:32
陳時中進一步說明，若疫苗或藥品在國外特定區域已取得藥證，等於台灣會有點承認的意味，但要申請藥證，免不了相關的技術性資料查核，過去像是疫苗這類的生物製劑，審查時間差不多需1年以上，若是特別情況要比照國外通過，通常文書審查也至少4個月。
重點還是要有人提出申請。陳時中說，輝瑞BNT疫苗的藥證所有者是輝瑞藥廠，要有清楚的原廠授權才能代理，再來申請藥證。雖然輝瑞藥廠在台灣有分公司，陳時中表示此公司的銷售範圍並不包含輝瑞BNT疫苗，因此輝瑞台灣分公司也不會提出申請。
另一個可能性是由德國BNT委託藥商申請，陳時中談到目前BNT在台灣銷售權部分，是委託上海復星醫藥，但不知上海復星是否在台灣有註冊藥商資格，且BNT疫苗尚未取得歐洲藥證，還是緊急使用授權（EUA），而現有的EUA其實就沒問題。
陳時中強調申請台灣藥證要依照台灣法規，重點要獲得原廠授權同意，與在美國或歐洲是否取得藥證無關，只是疫苗若有美國、歐洲或日本藥證，審查程序可以簡化。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。