聊慾姊妹淘／前任IG刪不刪？揭開「分手當朋友」真實心態

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（1）想確認對方是否因分手而痛苦





「分手後當然要繼續追蹤他，看他是不是過得很慘啊！」這種心情相信在座都能深深體會，持續關注對方社群，就是想看前任有沒有因為失去自己而痛不欲生，最好每天借酒澆愁，認真為這段感情難過一場！這時很多人還會狂發動態，想讓對方張大眼睛看看自己的單身生活有多精彩！對於這樣的人之常情，卡卡小姐也開玩笑說：「雖然我都會刪掉前任的一切社群和聯絡方式，但剛分手時多少還是會去觀看他的動態，看到他過得很差我就放心了！」但艾姬也提醒，如果碰上一時想不開的對象，過度營造快樂單身生活，一不小心就可能招來恐怖情人，大家還是要謹慎拿捏分寸啊！





▲卡卡小姐也開玩笑說：「看到他過得很差我就放心了！」（圖／Shutterstock）

（2）舊情難捨，還想復合





而若是有一方餘情未了，還想挽回，選擇退居朋友身份以待來日，那就有點麻煩了。卡卡小姐分享，她的一位苦情男性友人在分手後仍持續關心著前女友，即便對方早已有了新歡，這位仁兄依然苦苦地等待著復合機會的到來，就這樣當了半年的癡情男子漢，但當他好不容易等到對方分手，女方竟又火速交了一個新男友！叫人情何以堪啊！





卡卡小姐也看過太多女生為了讓舊愛回頭，被男方一再利用或直接變成床伴。對於這樣一個願打一個願挨的情況，艾姬認為，「工具人」並沒有那麼可憐，另一方也非十惡不赦，因為換個角度想，若你真的一時無法快刀斬斷情絲，一味單方面付出也未嘗不是一種「接受分開事實」的緩衝方式，即使等來的結果不如所願，但只要你在守候對方的過程中真正感到開心，又有什麼不可以呢？但艾姬希望女孩們明白，不論是心理或生理需求，被需要不等於被愛，尤其當妳和他的關係已不再對等，妳是真的能夠享受當下，還是會在反覆的期待和失望之中更加痛苦糾結呢？





▲太多女生為了讓舊愛回頭，被男方一再利用或直接變成床伴。（圖／Shutterstock）

（3）生活圈相同，走到哪裡都會遇到





遇到和前任生活圈太過重疊、共同朋友太多，甚至必須在職場共事，不得已必須維持表面友好的情況，艾姬認為除了必要時的禮貌應對，其他時候還是能閃則閃，減少碰頭機會，以免搞得兩人不自在不說，還可能造成他人尷尬，激烈一點還可能逼得朋友們必須選邊站！艾姬也偷偷透露，有些社群軟體可以透過設定，在仍是好友的情況下屏蔽對方動態，有需要的人可以善加利用這些「貼心功能」！





▲艾姬認為除了必要時的禮貌應對，其他時候還是能閃則閃，以免搞得兩人不自在不說，還可能造成他人尷尬（圖／Shutterstock）

由於社群軟體只能傳達片面訊息，無法展現生活全貌，卡卡小姐則建議深陷分手痛苦的人們，你可以瘋狂回味從前的合照和紀念物，用力的想念兩人過去的一切，但暫時不要去關注前任的社群動態，不然他發了哪張照片、按了誰的讚、打卡是跟誰去的……任何一點風吹草動都會讓你疑神疑鬼，小劇場爆發！給自己時間冷靜沉澱後，當你已能坦然面對分手事實，又或確定自己真的非他不可，再去關注或聯繫對方，也許更有機會為兩人關係翻開新的一頁。





艾姬總結，在決定是否要和舊情人保持聯繫之前，必須分清楚自己的出發動機是什麼？你的舊情難捨是因為他真的是你的靈魂伴侶，還是因為不甘心或一時寂寞呢？分手都有陣痛期，每個人需要的時間長短不一，處理方式因人而異，大家無須為了快速斷捨離而刻意醜化曾經的戀情，也不用過於苛責忍不住又去連絡對方的自己，好好花時間自我療傷，誠實面對所有想念、悲傷、憤怒、遺憾的情緒，從中學習反省，無論最後是否「還是朋友」，都不枉兩人陪伴彼此走過一段美好的青春！





想知道艾姬和卡卡小姐還分享了哪些和前任保持聯絡的故事和觀點？鎖定《聊慾姊妹淘》EP.6 分手還是好朋友？前任IG刪不刪？完整揭開「和舊情人保持聯絡」真實心態！



