百元理髮店都是誰會去？網曝「這類人」坐滿滿：周圍全是
近年來百元理髮店如雨後春筍般冒出，相比價格昂貴的髮量，其因擁有便宜、方便且快速的優勢，高CP的特點吸引不少民眾。不過，就有網友指出，每次到百元理髮店時，發現身邊的顧客總是同類人，而引來鄉民熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 13:57:55
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己剪頭髮從沒剪過超過100元的，某天再次前往百元理髮店時，突然發覺「每次剪頭髮，周圍的客人不是老人就是偏老的中年人，30幾歲以下的印象中真的沒看過幾個」。不僅如此，他透露就連在大學附近的店面，也常看見中老年人，讓他納悶詢問「所以會去百圓理髮的是不是都是老人阿？有沒有八卦」。
問題一曝光，隨即引發眾人熱議，「老人都是去男士理髮這種吧」、「男的幾乎都是剪短，百元就可以了」、「應該不是真的都是老人，只是看起來很老」、「年紀到了30up後，你就開始求便宜方便了」；甚至有網友紛紛留言自嘲「對，我是老人」、「還有像我這樣的邊緣人」、「本魯很懶得弄髮型，都去百元洗加剪嗚嗚」、「我阿！臉就長那樣，剪貴點又不會變比較帥」。
然而，不少鄉民也立馬打臉直呼，「很多學生去哇」、「百元快剪明明一堆年輕人跟上班族」、「我怎麼覺得都年輕學生在剪，尤其男生」、「大賣場百元剪髮一堆年輕人，你看太少囉」、「明明很多年輕人，還有小孩」、「很多年輕人啊，而且如果沒特別要求，百元的和幾百塊的其實根本差不多，挑一下也有修滿細心的，就固定去就好」。（編輯：陳雅雲）