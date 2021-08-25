台灣很少人家裡有浴缸？眾喊「暗黑原因」：裝一次哭3次

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▲原PO苦惱自己是否應該要加裝浴缸，引發不少過來人苦勸。（圖/pixabay）

我家裝10年按摩浴缸泡不到10次，給你參考

我家的就是裝了都沒用幾次，結果後來藏一堆污垢，又請人來拆，又花一筆......

另外還會漏水喔，有的年久失修就開始給你漏水，樓下崩潰，你的錢包也崩潰