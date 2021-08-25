台灣很少人家裡有浴缸？眾喊「暗黑原因」：裝一次哭3次
每個人家中都有浴室，通常標配就是淋浴蓮蓬頭、馬桶以及洗手台，高級點可能有乾濕分離設計，或者出現浴缸，但你是否發現，在台灣，不少家庭明明浴室空間不小，但仍舊沒有「浴缸」的配置？近日，就有網友討論「重做浴室的話會考慮加裝浴缸嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 15:24:10
原PO在PTT貼文指出「最近在老屋裝修，水電師傅說兩間衛浴建議，一間淋浴、一間浴缸，浴缸除了身心放鬆，還有乾旱儲水功能，一組好像五萬多塊，可是我查網路上差不多兩萬多就有了，師傅說他叫的料是頂的，工也是最頂的，我也不敢多問，到底要不要裝啊，自己買來裝會很難嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「沒有泡澡習慣還是不要裝，除非你家浴室很大」、「我家裝10年按摩浴缸泡不到10次，給你參考」、「不常用浴缸的話就不要裝吧，會發霉又要清理，佔空間喔」、「那種一年泡不到10次的東西，真的就不要浪費錢了，又容易藏污納垢，建議不要安裝」、「我家的就是裝了都沒用幾次，結果後來藏一堆污垢，又請人來拆，又花一筆......」、「真的裝拆都要錢，還會漏水，沒很常使用真的要審慎考慮，不然裝一次哭3次」。
另外，也有不少網友建議「可以買移動式澡盆就可以了」、「檜木桶那種就可以了」、「很少用想省錢買個檜木桶就可以了」、「另外還會漏水喔，有的年久失修就開始給你漏水，樓下崩潰，你的錢包也崩潰」、「真的就是建議買獨立浴缸擺著就好」。（編輯：張嘉哲）