連續14天零確診　林右昌：同住親友聚餐不受限使用隔板

我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌表示，基隆有50天加零且近14天也都沒有新增確診的案例，代表基隆在社區的防疫上相當穩定，防疫工作已進入新的階段，所以特別針對民眾關心的場域進行鬆綁；包括開放打籃球、兒童遊具與體健設施、圖書館、大武崙沙灘水域活動、海興游泳池、遊樂漁船、街頭藝人表演，及里民活動中心。
林右昌指出，基隆市公車自9月1日起恢復正常行駛，同住親友的聚餐不受限使用隔板、梅花座等規定，另社區關懷據點將開放電話問安、餐飲外帶或送餐的服務；市場的防疫上，鼓勵但不強制攤商戴手套，但攤商及顧客的口罩務必戴好、嚴禁邊走邊吃，市府持續派員進行稽查，以落實防疫作為。
林右昌強調，從本土疫情爆發至今，基隆在防疫的工作上相當謹慎從不馬虎，而能有今天的防疫成績，還是要感謝所有市民朋友的配合，雖然疫情趨緩，但Delta病毒非常狡猾，必須做好萬全準備，心情可放鬆但防疫不能鬆懈；同時將持續視疫情的狀況，在防疫前提下逐步鬆綁，帶領大家回歸正常的生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。