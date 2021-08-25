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連續14天零確診　林右昌：同住親友聚餐不受限使用隔板

▲基隆市長林右昌宣布，從26、27日起開放多項鬆綁的措施，但也叮囑大家仍要遵守防疫的相關指引。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌宣布，從26、27日起開放多項鬆綁的措施，但也叮囑大家仍要遵守防疫的相關指引。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-08-25 18:19:29

台灣今年5月中旬爆發本土的疫情以來，今（25）日首度無本土確診的案例，基隆則是自6月27日首度加零後滿60天，更是自8月12日起連續14天零確診；基隆市長林右昌宣布，從26、27日起開放多項鬆綁的措施，也叮囑大家仍要遵守防疫的相關指引。

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▲基隆市政府指出，8月26日起，開放圖書館、里民活動中心等處。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府指出，8月26日起，開放圖書館、里民活動中心等處。（圖／基隆市政府提供）
林右昌表示，基隆有50天加零且近14天也都沒有新增確診的案例，代表基隆在社區的防疫上相當穩定，防疫工作已進入新的階段，所以特別針對民眾關心的場域進行鬆綁；包括開放打籃球、兒童遊具與體健設施、圖書館、大武崙沙灘水域活動、海興游泳池、遊樂漁船、街頭藝人表演，及里民活動中心。

▲基隆市政府說，8月26日起，同住親友的聚餐不受限使用隔板、梅花座等規定。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府說，8月26日起，同住親友的聚餐不受限使用隔板、梅花座等規定。（圖／基隆市政府提供）
林右昌指出，基隆市公車自9月1日起恢復正常行駛，同住親友的聚餐不受限使用隔板、梅花座等規定，另社區關懷據點將開放電話問安、餐飲外帶或送餐的服務；市場的防疫上，鼓勵但不強制攤商戴手套，但攤商及顧客的口罩務必戴好、嚴禁邊走邊吃，市府持續派員進行稽查，以落實防疫作為。

林右昌強調，從本土疫情爆發至今，基隆在防疫的工作上相當謹慎從不馬虎，而能有今天的防疫成績，還是要感謝所有市民朋友的配合，雖然疫情趨緩，但Delta病毒非常狡猾，必須做好萬全準備，心情可放鬆但防疫不能鬆懈；同時將持續視疫情的狀況，在防疫前提下逐步鬆綁，帶領大家回歸正常的生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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